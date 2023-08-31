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不只探月 印度明發射首個「太陽探測器」 追趕美中步伐

編譯徐榆涵／即時報導
印度2日將發射該國首個太陽探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1），使印度成為少數執行太陽探勘任務的國家之一。(歐新社)
印度2日將發射該國首個太陽探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1），使印度成為少數執行太陽探勘任務的國家之一。(歐新社)

繼日前成為全球首個完成月球探測器登陸月球南極的國家後，印度太空研究組織（ISRO）2日又將發射該國首個太陽探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1），使印度成為少數執行太陽探勘任務的國家之一。

印度史上首次太陽觀測任務「太陽-L1號」定於當地時間2日上午11時50分（美東時間上午2時20分），在東南部島嶼斯利哈里柯塔島（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）發射。

探測器計畫耗時125天、共計150萬公里才會抵達，將被投放於拉格朗日點（Lagrangian point 1，L1）的暈輪軌道（Halo Orbit）上，整個任務約耗資38億盧比（約4596萬美元）。

對於ISRO來說，若發射成功，將是印度繼上個月成為全球首個完成月球探測器登陸月球南極的國家後，又一重大成就。美國和中國是少數執行探索太陽任務的國家之一。

印度還有許多野心勃勃的項目正在著手進行。ISRO主席索馬那（Sreedhara Somanath）在接受亞洲新聞國際通訊社採訪時說，接下來計畫2025年把太空人送上400公里外的地球軌道。ISRO和美國NASA也計畫聯手將太空人送上國際太空站，此外也正與日本討論合作執行一項任務。

印度總理莫迪表示，ISRO在未來兩年內將執行前往金星軌道的任務。

太空人 印度 日本

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