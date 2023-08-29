穆斯林童忘帶乘法表 印度教師要同學輪流掌摑引眾怒

印度一名小學女教師要求班上學生輪流掌摑7歲穆斯林男同學。(擷自X平台)

印度 一名小學女教師要求班上學生輪流掌摑7歲穆斯林男同學的影片曝光後，引發印度社會的憤怒，警方也已就此展開調查。

有線電視新聞網（CNN）報導，這起事件發生在印度北方省（Uttar Pradesh）的扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）地區。從影片中可以看到男童一臉恐懼地站在同學面前，教師則要求同學輪流上前賞這名男童巴掌。

同學們動手之際，男童不斷哭泣，教師則告訴學生們「好好地打」。男童哀號時，還可以聽到一名男子的笑聲。

How humiliating for a small child to be put through this at a young age.



Making the Muslim boy stand in front of the whole class and getting the Hindu kids to come and slap him.



That teacher needs a slap tbh pic.twitter.com/n1KDWtTTwQ — Abu Hafsah (@AbuHafsah1) August 25, 2023

扎法爾納加爾警官普拉賈帕締（Satyanarayan Prajapa）25日表示，該名教師要求同學們掌摑這名男童，是因為「他忘帶他的乘法表」。

普拉賈帕締還表示，這名教師也提及男孩的宗教信仰。

據稱這名女教師宣稱，「穆斯林學生的媽媽不關心自己小孩的學習狀況，他們的學業表現就毀了。」

根據CNN分台CNN News-18，警方已立案展開調查。這名教師尚未遭到正式起訴，地方官員則已下令關閉這所學校。

男童的父親告訴CNN，24日的事件發生後，兒子「終日惶惶不安」，並「受到驚嚇，無法入睡」，現在情況好多了。

他還說，男童已轉往另一所學校就讀，28日是兒子在新學校的第一天，因為發生事件的內哈公立學校 （Neha Public School）已被當局勒令關閉。

這起事件引發印度社會的憤怒和不滿。

反對派領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在社群平台X（前稱推特）發文，痛批這名教師「在純真兒童的心中種下歧視 的毒藥」，並「將學校這樣的神聖場所變成充滿仇恨的市場。就一名教師可對國家做出的貢獻而言，沒有比這更糟的了」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）雖未對拉胡爾．甘地的看法發表評論，但該黨長期堅稱從未歧視少數族裔，並「對所有公民一視同仁」。

今年6月，莫迪訪美期間曾告訴媒體記者，印度「絕不容許」歧視。