穆斯林童忘帶乘法表 印度教師要同學輪流掌摑引眾怒

印度 一名小學女教師要求班上學生輪流掌摑7歲穆斯林男同學的影片曝光後,引發印度社會的憤怒,警方也已就此展開調查。

有線電視新聞網(CNN)報導,這起事件發生在印度北方省(Uttar Pradesh)的扎法爾納加爾(Muzaffarnagar)地區。從影片中可以看到男童一臉恐懼地站在同學面前,教師則要求同學輪流上前賞這名男童巴掌。

同學們動手之際,男童不斷哭泣,教師則告訴學生們「好好地打」。男童哀號時,還可以聽到一名男子的笑聲。

How humiliating for a small child to be put through this at a young age.



Making the Muslim boy stand in front of the whole class and getting the Hindu kids to come and slap him.



That teacher needs a slap tbh pic.twitter.com/n1KDWtTTwQ