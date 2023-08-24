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南韓殺人預告不斷 政府擬向發文者求償

中央社首爾24日專電
南韓社群網路上近期出現許多預告進行隨機攻擊文章，截至今（24）日上午9時已有216人被捕。歐新社
南韓社群網路上近期出現許多預告進行隨機攻擊文章，截至今（24）日上午9時已有216人被捕。歐新社

南韓社群網路上近期出現許多預告在特定時間地點進行隨機攻擊等預告文章，截至今天上午9時已有216人被捕；南韓法務部今天表示，將積極對這些發文者提出損害賠償請求訴訟。

南韓法務部今天表示，殺人預告造成南韓大眾不安，導致投入大量警力等公權力浪費，經與警方等相關單位商議，決定對在網路上發送殺人預告的發文者積極提出告訴，請求支付因民事不法行為造成的損害賠償。

法務部說明，若在網路上傳殺人預告，無論發文者年齡、動機為何、是否付諸實行，都視為民法上的違法行為；在實務上，南韓法院對於以虛假事實導致員警出動的行為，也認定須負損害賠償責任。

此外，法務部也正推動修法，將預告針對不特定多數的隨機犯罪行為新設為「公眾威脅罪」。

南韓首爾地鐵新林站附近7月發生隨機攻擊事件後，網路上聲稱將進行類似犯罪的發文及實際攻擊事件不斷發生，根據南韓警方公布數據，至少已確認到462件預告文、216人被捕，其中21人遭拘留。

預告犯案地點多集中於首爾等首都圈地區，首爾市政府也為此著手研發自動分析、通報犯罪預告文章的AI系統，既有的數位性犯罪影音AI刪除支援系統、漢江橋梁自殺預防及探測系統、智慧諮商服務等系統相關技術人員都將參與這次開發，以求更有效率地因應相關犯罪。

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