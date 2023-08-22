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俄印為何競相「奔月」？登陸月球南極搶水冰地盤

中央社班加羅爾／華盛頓22日綜合外電報導
圖為俄國「月球25號」拍攝到的月球南極照片。(美聯社)
圖為俄國「月球25號」拍攝到的月球南極照片。(美聯社)

印度的月球飛船3號預定23日登陸月球南極，期盼成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月國，更希望充實人類對於可能是月球最有價值資源「水冰」的知識。

以下是法新社彙整現有關於月球水冰存在的資料，以及為何太空機構和民間企業認為水冰是未來月球殖民、月球採礦，甚至潛在火星任務的關鍵。

月球有水

早在1960年代阿波羅計畫首次載人登月任務以前，科學家已經懷疑月球上可能有水存在。但阿波羅太空人從月球取回的樣本在1960年代末期和1970年代初期的研究分析似乎看不出水的存在。

2008年，布朗大學（Brown University）研究人員利用新技術重新分析從月球取回的樣本，結果發現微小的火山玻璃珠內含氫元素。

2009年，印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation）月球飛船1號（Chandrayaan-1）探測器搭載的美國國家航空暨太空總署（NASA）儀器偵測到月球表面有水。

同年，另一艘NASA探測器撞上月球南極，發現了月球表面下的水冰。早在1998年NASA的月球探測號（Lunar Prospecto）太空任務中，就在月球南極處於陰影中的隕石坑裡發現高密度水冰的證據。

月球有水的重要性

科學家之所以對於月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主要是因為它們可以提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。

若水冰量足夠，可成為探勘月球時飲用水的來源，並且有助設備降溫。

同時，水也可以分解成作為燃料的氫元素，以及用於呼吸的氧元素，支援火星任務或月球採礦所需。

1967年聯合國「外太空條約」（Outer Space Treaty）禁止任何國家聲索月球的所有權，但沒有條文禁止商業營運。

美國主導的「阿提米絲協議」（Artemis Accords）制定月球探勘和月球資源利用的原則，但中國和俄羅斯沒有簽署加入。

登陸月球南極特別艱難

過去的登月任務曾有失敗案例，俄羅斯的月球登陸器「月球25號」（Luna-25）原定本周登月，但在接近目標時失控，於20日墜毀。

布滿坑洞和深溝的月球南極，遠離了諸如阿波羅號載人計畫等過去登月任務鎖定的赤道地區。

印度太空研究組織表示，月球飛船3號（Chandrayaan-3）預定23日登月而且計畫進展順利。印度2019年在這次預定登陸地點附近的上一次登月任務以失敗收場。

美國和中國也已經籌畫月球南極的探勘任務。

太空人 印度 俄羅斯

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