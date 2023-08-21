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把公寓賣給寵物犬 伊朗房地產公司老闆違法被捕

中央社德黑蘭20日綜合外電報導
網路瘋傳一段房地產公司把公寓賣給狗的影片。(擷自X@Iran International English)
網路瘋傳一段房地產公司把公寓賣給狗的影片。(擷自X@Iran International English)

伊朗官員今天表示，網路瘋傳一段房地產公司把公寓賣給狗的影片之後，警方逮捕了公司負責人。

法新社報導，在周末廣傳的影片中，一對伊朗夫婦簽署契約，將公寓所有權轉讓給他們毛茸茸的白色小型犬。

影片中，這隻名叫「徹斯特」（Chester）的小狗，在一名女子的幫忙下把腳掌放上印台，接著在契約上蓋章。

女子表示，這對夫婦「沒有繼承人，他們想把公寓賣給狗」。

伊朗法律不禁止養狗，但與許多穆斯林國家一樣，狗被視為不潔，保守的神職人員建議不要養狗當寵物。

伊朗學生通訊社（ISNA）今天報導指出，「警方在影片發布後展開調查」。

伊朗司法機構的米桑線上（Mizan Online）新聞網站引述副總檢察長塔芭爾（Reza Tabar）報導：「警方昨天逮捕這家房地產機構負責人，並關閉該公司。」

塔芭爾表示，此次出售試圖「讓違反社會道德價值觀的行為正常化」，且「無任何法律依據」。

米桑線上新聞網站沒有透露被捕房屋仲介的姓名。

近年來，許多伊朗人、特別是上層社會和中產階級流行飼養寵物，通常以養狗和養貓居多。

伊朗 房地產

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