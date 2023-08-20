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西班牙田尼利夫島野火失控 超過2.6萬人撤離

中央社／田尼利夫島19日綜合外電報導
西班牙加納利群島中最大的田尼利夫島北部地區最近野火肆虐，20日猛烈的火焰照亮夜空。（路透）
西班牙加納利群島中最大的田尼利夫島北部地區最近野火肆虐，20日猛烈的火焰照亮夜空。（路透）

西班牙加納利群島中最大的田尼利夫島（Tenerife），島上北部地區最近野火肆虐，超過2萬6000人撤離。但這場野火並未延燒至遊客眾多的觀光區，島上兩座機場也運作正常。

綜合路透與法新社報導，加納利群島（Canary Islands）緊急服務部門表示，根據初步估計，截至今天下午為止已有超過2萬6000人疏散，此一數字較昨天的4500人大幅增加，目前約有11個城鎮受到影響。

猛烈的火焰照亮夜空。今天有人看到直升機向房屋附近的地區灑水，空氣中濃煙滾滾。

加納利群島首長克拉維荷（Fernando Clavijo）在記者會上表示，由於夜間天氣惡化，包括氣溫上升與風力增強，今天早上下令進行更大規模的疏散。

克拉維荷表示，濃煙阻礙了從空中撲滅大火的努力。迄今為止，已燒毀的土地面積約達5000公頃。

田尼利夫島議會主席達維拉（Rosa Davila）告訴記者，這場大火的規模在加納利群島前所未見。她說，首要任務說是「保護人民生命」。達維拉援引消防隊的話說，到目前為止，大火並未摧毀任何房屋。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於21日訪問田尼利夫島。

西班牙田尼利夫島居民19日在院子裡清理野火帶來的粉塵，遠方的天空仍濃煙密布。（路...
西班牙田尼利夫島居民19日在院子裡清理野火帶來的粉塵，遠方的天空仍濃煙密布。（路透）

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