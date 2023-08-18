歐盟「香港報告」：一國兩制瓦解 企業外資退中資進

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josef Borrell）。路透

歐盟 發布年度「香港 報告」指出，香港人權和自治情況持續惡化，令人質疑中國政府「一國兩制」承諾。此外，中國企業在港增加17.5%，但逾5%外資撤離、12.5%區域中心撤出香港，而歐盟仍是香港最大外企來源。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發表2022年度香港情勢觀察報告。在「國家安全法」實施第2年下，236人遭逮補，145人及5家公司被起訴，定罪率100%。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josef Borrell）表示，港區國安法和其他法律持續被用來扼殺香港的異議者、多元性、人權和基本自由，「一國兩制」的瓦解和香港自治遭受的破壞無庸置疑。

經濟面上，香港仍是中國與國際交流的最重要門戶。該報告舉2021年外來直接投資 （FDI）數據，中國占香港接受外來投資的28%，是最大來源，而香港的對外投資更有49%流向中國。

但另一方面，歐盟報告引用香港政府調查數據指出，外國企業正在撤出香港。相較Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行前的2019年6月，去年6月外企在香港家數減少5.2%，也較2021年6月減少1.5%。

相對的，中企在香港較19年6月增加了17.5%；去年中國上市公司更占了港股市值的77%。

外國企業以香港為區域總部的退潮現象更快、更顯著，22年6月較21年同期減少3.7%，較19年同期更大減12.5%。

歐盟報告也指出，截至去年10月，兩年來香港共流失14萬工作人口，肇因於外企撤離和港人外移。

歐盟是香港最大外國企業來源，約有1600家，次為日本、美國和英國。2019年6月以來，歐企只減少了0.2%，與整體趨勢顯不相當。執委會報告將之詮釋為「相較其他外企，歐盟企業面對當地情勢的發展更具韌性」。

不過該報告也特別註明，前述數據無法反映歐盟企業已在香港降低人力和活動，以及在他處新設據點但仍保留香港法人的情況。

在歐洲議會（European Parliament）要求下，執委會自1997年香港主權移交中國起，每年定期發布香港政治及經濟情勢發展報告。

執委會新聞稿並補充，香港實施國安法後，歐盟及會員國的因應對策包括：檢視更新政治庇護、移民、簽證和居留政策；提供更多獎學金、學術交流機會；監控、限制敏感設備出口到香港；抑制與香港政府展開任何新的協商。