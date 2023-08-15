我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

印度種族衝突釀逾150死 莫迪宣示致力終結敵對

中央社新德里15日綜合外電報導
印度總理莫迪在舊德里紅堡堡壘上發表獨立日演說。(Getty Images)
印度總理莫迪在舊德里紅堡堡壘上發表獨立日演說。(Getty Images)

印度總理莫迪今天表示，政府正致力終結東北部地區自從5月以來已經奪走逾150條性命的種族衝突問題。

法新社報導，政敵譴責莫迪（Narendra Modi）未能阻止曼尼普爾省（Manipur）的暴力。人權組織表示，他領導的印度教民族主義政黨印度人民黨（BJP）煽風點火，助長這起衝突越演越烈。

今天站在舊德里氣勢宏偉的紅堡（Red Fort）堡壘上發表獨立日（Independence Day）全國演說時，莫迪表示，衝突已見緩和，當地近日相對平和的態勢「必須持續下去」。

他說：「這將為找出解決之道鋪路，只能透過和平途徑去達成。所有印度人與曼尼普爾省民眾站在一起，中央政府正致力達成和平。」

自從信奉印度教的當地主要人口梅泰族（Meitei）與信奉基督教的庫基族（Kuki）爆發武裝衝突以來，曼尼普爾省已有至少152人喪生。

種族問題已經導致曼尼普爾省分裂，敵對民兵組織設置路障防止對方社群成員進入己方地盤。增援部隊數以千計士兵開赴其他地方對城鎮和道路展開巡邏，全省各地持續實施宵禁並且關閉網路。

人權團體指控印度人民黨執政的省政府當局「實施提倡印度教多數主義的分裂政策」，助長衝突。

在野勢力不滿政府處理暴力的方式，上週在國會提出指責政府的不信任動議，結果莫迪輕騎過關。

莫迪遭到主要政敵國大黨（Congress）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）指控未能控制這場衝突，說他「下定決心放把火毀滅整個國家」。

印度 宵禁

上一則

薪水小偷全球排名 亞洲人名列前茅「最會裝忙」

下一則

阿爾及利亞從電影院撤下「芭比」 傳因違反道德

延伸閱讀

印度拉鴻海、泰國爭台積電 盼改寫亞洲晶片製造地圖

印度拉鴻海、泰國爭台積電 盼改寫亞洲晶片製造地圖
劉揚偉拜會莫迪 承諾在印度打造半導體生態系

劉揚偉拜會莫迪 承諾在印度打造半導體生態系
2女遭集體性侵、脫光遊街 莫迪怒斥「印度之恥」

2女遭集體性侵、脫光遊街 莫迪怒斥「印度之恥」
印度2女被暴徒脫光遊街 莫迪1句話回應

印度2女被暴徒脫光遊街 莫迪1句話回應

熱門新聞

哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多