我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德過境美 WSJ：過度反應vs.有所反應 北京「左右為難」

紐約曼哈頓足球場改建庇護所即將開放 居民反對

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

中央社波哥大12日綜合外電報導
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。哥倫比亞檢察官今天則宣布，向其中一名女童的繼父提出性侵害指控。

路透社報導，這些維托托族（Huitoto）孩童5月1日搭乘的小飛機失事墜毀，機上3人不幸罹難，其中包括他們的母親和另外2位成年人，4名孩童則於叢林中流浪40天，最終倖存獲救。

檢察官透過聲明指控拉諾克（Manuel Ranoque）性侵害他的13歲繼女。這名13歲女童被各界普遍認為，確保自己和弟妹們在亞馬遜地區長達5週的磨難中成功存活，並成為全球新聞頭條。

根據檢方聲明，昨天遭到逮捕的拉諾克被指控，從繼女10歲起就性侵害她。

「每日郵報」（Daily Mail）稍早報導，哥倫比亞檢方證實32歲的拉諾克已被逮捕，他是墜機生還4位孩童中的1歲和4歲男童生父，以及9歲和13歲女童的繼父。

路透今天無法聯繫到拉諾克或他的律師要求置評。

這些年齡介於1歲至13歲間的孩童於6月10日獲救後，住院治療超過一個月，自此就一直由哥倫比亞的兒童福利機構照顧。檢察官聲稱，孩童是在兒福機構首度被懷疑曾遭性侵害。

性侵 亞馬遜 原住民

上一則

選美爆性騷 環球小姐終止與印尼承辦方合作關係

下一則

俄國軍艦在黑海射擊 警告朝烏克蘭行駛貨船

延伸閱讀

女足世界盃／英格蘭逆轉勝 澳洲PK贏法國晉4強

女足世界盃／英格蘭逆轉勝 澳洲PK贏法國晉4強
與母前男友交往分手被討96萬 她捏造國三被他性侵

與母前男友交往分手被討96萬 她捏造國三被他性侵
下藥性侵5少女 亞裔男被控多罪

下藥性侵5少女 亞裔男被控多罪
南加大狼醫將受審 趁16患者無意識時性侵

南加大狼醫將受審 趁16患者無意識時性侵

熱門新聞

梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
尤琴妮公主被傳不敢冒犯皇室的規矩，不再像以前隨心所欲。（路透資料照片）

怕激怒威廉、凱特 堂妹尤琴妮公主不敢公開為梅根慶生

2023-08-07 14:12

超人氣

更多 >
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注
12星座遇「大型翻車現場」：巨蟹先深呼吸、這星座大笑帶過

12星座遇「大型翻車現場」：巨蟹先深呼吸、這星座大笑帶過