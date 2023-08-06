教宗宣布2027年世青日在首爾 睽違30年再回亞洲

天主教教宗方濟各在葡萄牙舉行的「世界青年日」露天的閉幕彌撒中宣布，下屆活動將於2027年在韓國首爾舉行，那將是這項活動睽違約30年後再回到亞洲。(路透)

天主教教宗方濟各 今天在葡萄牙舉行的「世界青年日」露天的閉幕彌撒中宣布，下屆活動將於2027年在韓國首爾舉行，那將是這項活動睽違約30年後再回到亞洲。

美聯社報導，教宗方濟各（Pope Francis）宣布2027年「世界青年日」（World Youth Day）在韓國首爾舉行，反映亞洲對天主教會的重要性正與日俱增。教會在亞洲仍在日益成長，相形之下，它在基督教傳統土地的歐洲有日漸衰落的趨勢。

方濟各在露天彌撒結束時，對估達150萬名信徒宣布下屆活動在亞洲舉辦的消息。為了參加閉幕彌撒，許多人在葡萄牙首都里斯本的塔古斯公園（Parque Tejo）露營過夜。教廷表示，約有700名主教和1萬名神父參加閉幕彌撒。

教宗佈道時告訴年輕人，天主教會需要他們，並且敦促年輕人追尋自己的夢想，不要害怕失敗。方濟各說：「作為年輕人，你們想要改變世界，這很好，你們想要改變世界並且致力於公正與和平。教會和世界需要你們，年輕人，就跟土地需要雨水一樣。」

世界青年日是由已故教宗若望保祿二世（John Paul II）於1980年代發起，為10多歲至20歲出頭的青少年天主教徒籌辦，每2至3年在不同城市舉行，而本屆大會是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 後首次舉辦。1995年在菲律賓首都馬尼拉的活動是世界青年日上一次，而且唯一一次在亞洲舉行。

教宗宣布下屆活動在首爾舉辦後，早已在教宗主禮彌撒的祭台旁等待著的韓國信徒隨即舉著國旗衝上台，興奮地展示國旗。

教宗表示：「如此一來，在2027年，我們將從歐洲大陸西岸的前沿轉移到遠東去。」