海上歷險14天…4奈及利亞偷渡客躲船舵苦撐 大難不死巴西獲救

4名奈及利亞偷渡客藏身貨輪船舵，在海上苦熬14天後在巴西維多利亞幸運獲救。（Getty Images）

英國衛報報導，6月底，4名奈及利亞男子藏身貨輪船舵打算偷渡歐洲，在海上苦熬14天、遠渡5,600公里後，意外抵達南美，在巴西 幸運獲救。

4名奈及利亞偷渡客 因家鄉生存不易，決定遠渡大西洋赴歐洲求生計。他們的藏身處是貨輪船舵和船體之間的空隙，變幻莫測的大海近在咫尺。

然而，海上歷險進入第10天，4人已沒有糧食，只能靠喝海水果腹。又苦撐4天後，意外抵達大西洋另一側的巴西，並在維多利亞港（Vitória）被巴西警方救起。

其中一名偷渡客，38歲的耶耶（Thankgod Opemipo Matthew Yeye）回想當時經歷直呼嚇死人，35歲的傅萊德（Roman Ebimene Friday）則描述，為了不掉下去，他們在船舵周圍架起一張網子，並用繩子將自己牢牢綁在網子上。

如今，其中2人要求回奈及利亞，傅萊德和耶耶則選擇向巴西申請庇護 。

他們感嘆由於經濟困境、政局不穩加上犯罪猖獗，他們才不得不遠走他鄉。

奈及利亞人口居非洲之冠，國內暴力和貧窮問題根深柢固，綁架事件層出不窮。