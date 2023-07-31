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瑞典又見焚燒可蘭經抗議 地點搬到國會外要求禁書

中央社斯德哥爾摩31日綜合外電報導
抗議人士燃燒可蘭經。(歐新社)
抗議人士燃燒可蘭經。(歐新社)

法新社記者今天在位於斯德哥爾摩的瑞典國會外目睹2名男子焚燒可蘭經抗議，類似於先前引發瑞典和中東國家關係緊張的抗議行動。

法新社報導，默米卡（Salwan Momika）和納吉姆（Salwan Najem）先用腳踢和踩踏穆斯林聖書可蘭經，再點燃書頁後將它重重闔上，就像他們6月底在斯德哥爾摩大清真寺外做的一樣，當時這項行動招致了中東國家的憤怒與譴責。

兩人本月20日也在斯德哥爾摩的伊拉克大使館外進行了類似的抗議行動，他們當時踩踏這本宗教經文，但未將其焚燒。

根據瑞典媒體報導，瑞典警方批准默米卡和納吉姆今天的抗議行動。兩人要求讓可蘭經在瑞典成為禁書。

納吉姆告訴瑞典「快報」（Expressen）：「我會多次焚燒它，直到你們將它禁止。」

法新社要求瑞典警方提供這次抗議行動的申請和許可副本，但未立即獲得回應。

先前在瑞典出現的幾場褻瀆可蘭經抗議行動，已使得瑞典和數個中東國家的外交關係變得緊張。

瑞典警方先前強調，他們只是批准人們舉行公共集會，而非批准集會過程中進行的活動。

默米卡先前2場抗議行動都掀起廣泛憤怒反應和譴責。瑞典上週已下令，包括武裝部隊、幾個執法機關和稅務局在內共15個政府單位加強反恐措施。

瑞典的鄰國丹麥昨天表示，將研究如何以法律手段來阻止焚燒宗教聖書的抗議行動，原因是丹麥先前也發生公然褻瀆可蘭經的事件，引起了強烈反彈，形成安全隱憂。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他們也已在進行類似程序，他還說瑞典正處於「二戰以來最嚴峻的安全情勢」。

瑞典 大使館

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