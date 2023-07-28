日本公布新版防衛白皮書 提中國超過30頁最多

日本首相岸田文雄和訪日的美國參謀首長聯席會議主席密利，14日在東京的首相官邸會晤。美聯社

日本 防衛大臣濱田靖一28日公布2023年版防衛白皮書（下稱白皮書），表明國際社會面臨二戰以來最大考驗，正步入新危機時代，並點名對日本而言，中國是最大戰略挑戰，措辭比去年版的「國際社會強烈關切」加強，亦嚴重關切共軍 和俄軍在日本周邊聯手的行動，直指是對日本示威。另外，在美國與中國戰略競爭日益激烈及台灣局勢日趨緊張等複雜安保環境下，強調日方有必要保有能夠攻擊敵方飛彈發射基地等目標的反擊能力，並強化續戰能力。

濱田表示，世界正處於歷史轉折點，中國正急速加強軍力，俄羅斯入侵烏克蘭嚴重違反國際法，北韓則是日本迫切威脅。日本需從根本上強化防衛力，同時和南韓 等國更密切合作。日本朝日新聞報導，新版白皮書在分析各國軍事情勢方面，單一國家所占頁數最多的就是中國、共31頁。

前述措辭強硬的評估，均出自白皮書。28日在日本內閣會議報告，同日由內閣辦公室通過。紐約時報同日報導，鑑於對安全愈來愈大的擔憂，已促使日方重新思考其長達數十年來對和平主義的承諾。白皮書內容借用日本去年12月公布的國家安保戰略等三項安保相關文件文字，重申日方在東亞安全上扮演更積極角色的承諾。這也是前述3份安保文件制定後的首份白皮書。

另由於日本與南韓均面臨愈來愈不確定的安保環境，白皮書凸顯未來兩國的軍事合作。不過，白皮書將日本行政區畫隸屬島根縣的竹島（南韓稱獨島）列為日本固有領土，使南韓外交部28日提出抗議，敦促日本政府立即撤回錯誤主張，並召見日本駐韓公使山本文土。

針對共軍軍力，白皮書示警，北京憑藉武力片面改變現狀的企圖及動作益發頻仍，據稱截至2035年，中國可能擁有達1500枚核彈頭。北京可能打算將原定在21世紀中葉前，打造共軍為世界一流軍隊的目標提前。

兩岸部分，第Ⅰ部第3章第3節「美中關係等」指稱，整體上，兩岸軍事平衡正變得朝對中方有利的方向急速傾斜。台海和平穩定對國際社會安全繁榮不可或缺，故不僅包括日本在內的印太地區，整個國際社會對台海的擔憂皆迅速加劇，而去年版的措辭僅稱台灣情勢對國際社會穩定重要。日本今後除和盟邦美國與志同道合國家、國際社會合作，還需密切關注有關動向。

對此，中國外交部發言人毛寧28日答覆官媒提問時說，白皮書粗暴干涉中國內政、兩岸軍事平衡完全是假命題、刻意渲染中國威脅、製造地區局勢緊張，中方已向日方嚴正交涉。

白皮書強調，日本正面臨二戰後最嚴峻複雜的安保環境，以此尋求各界對其強化自衛隊體制，以及截至2027年度的5年內，將投入高達約43兆日圓（約9點8兆台幣）防衛經費，進行其自二戰以來最大規模建軍的理解。白皮書寫道，日本合作夥伴包含英國等歐洲國家、澳洲、印度及南韓，也尋求和北約與東協成員國建立更牢固關係。至於俄烏戰爭，白皮書預料可能陷入長期戰。

日本第1份白皮書始於1970年，在時任防衛廳（防衛省前身）長官、已故日本首相中曾根康弘主張下創刊。他認為，在國家防衛上，最不可或缺的莫過於民眾的理解。