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荷蘭外海貨輪火燒船 載有近3千輛新車 300輛是賓士

編譯黃淑玲／綜合外電
載有近3,000輛汽車的貨輪Fremantle Highway，在荷蘭外海失火。(美聯社)
載有近3,000輛汽車的貨輪Fremantle Highway，在荷蘭外海失火。(美聯社)

一艘載著近3,000輛汽車的貨輪，周三（26日）在荷蘭外海發生火燒船事故，荷蘭海岸防衛隊出動前去救援。船上3,000輛汽車當中，有300輛是賓士車廠製造的車子。

荷蘭當局表示，這艘巴拿馬籍貨輪Fremantle Highway上的一位船員因災不幸罹難，多位船員受傷，連同死者在內，共23名船員已全數由救難直升機或救生艇載離失火的貨船，回到岸上做妥善安置處理。

目前船隻情況已經受到控制，維持穩定，荷蘭基礎建設暨水資源處理部表示，必須等火完全熄滅後，才能展開拖引或打撈作業。

根據彭博資訊彙整的船隻資料，Fremantle Highway是在前往埃及塞得港（Port Said）的航程中出事，事故發生前停靠的港口是德國的布萊梅港（Bremerhaven）。

Fremantle Highway船東是日本正榮汽船。正榮汽船說，正配合荷蘭當地機關處理這場事故，對失去生命的船員表達哀悼。這艘貨輪最後目的港是新加坡

荷蘭海岸防衛隊發言人說，貨輪上有2,857輛汽車，其中25輛是電動車。荷蘭新聞通訊社ANP引述未具名的海岸防衛隊官員報導，其中一輛電動車因為被火燒到，火可能要燒幾天才會熄滅。

除了知道這些近3,000輛汽車中有賓士出廠的車之外，其他是哪些車廠的車輛還不清楚。福特汽車、日產的發言人說，失火的Fremantle Highway上沒有他們的車輛。豐田、雷諾、Stellantis表示，不太可能有他們的車子。

福斯汽車則是正在積極調查，尚無法提供彭博新聞進一步消息。通用汽車、BMW亦沒能立即提供資訊。特斯拉沒有回應採訪。

荷蘭海岸防衛隊目前還不能確定失火貨船是否出現燃炓外洩的狀況。事故發生的海域鄰近聯合國教科文組織保護的世界遺產Wadden Sea，它有著全球最大的未斷開的潮間帶沙泥層系統。這樣的生態環境非常敏感，一旦有漏油事故發生，就會受到破壞。

這起事故令人回想起去年載運4,000輛福斯汽車輛的貨輪，在航向美國時，於大西洋上失火的事件。那次貨船燒了超過一星期後沈入大海，沒能成功拖救。

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