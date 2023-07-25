研究：若沒有氣候變遷 歐美近期熱浪不可能出現

世界氣候歸因組織學者表示，如果沒有人為造成的氣候變遷，北美和歐洲大部分地區7月「幾乎不可能」出現酷熱天氣。圖為旅客23日在梵諦岡等待教宗的三鐘經祈禱。（歐新社）

研究人員今天表示，如果沒有人為造成的氣候變遷 ，北美和歐洲大部分地區7月「幾乎不可能」出現酷熱天氣。高溫 會觸發健康警報，同時引發猛烈的野火。

法新社報導，由於北半球有數千萬人受熱浪 影響，7月有望成為有紀錄以來全球最熱月份。專家警告，除非減少地球的供暖與排放，否則情況會更糟。

嚴重的熱浪7月襲擊南歐、美國部分地區、墨西哥和中國，氣溫超過攝氏45度（華氏113度）。

最近對炎熱氣溫的快速分析中，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的科學家發現，如果沒有氣候變遷，歐洲和北美部分地區幾乎不可能出現熱浪。

倫敦帝國學院（Imperial College London）葛蘭森氣候變化研究所 （Grantham Institute for Climate Change）的氣候科學家奧托（Friederike Otto）說：「氣候變遷的作用絕對是全面性的。」

高溫席捲美國西南部和南部大部分地區，其中包括亞利桑那州的鳳凰城（Phoenix），該州氣溫連續三周在攝氏43度（華氏109.4度）以上，創下歷史紀錄。

希臘本島和島嶼的大火導致數萬人逃離當地，遊客爭相搭機離開，並促使希臘總理表示該國「處於戰爭狀態」。

在北京，政府呼籲老年人待在室內，兒童縮短戶外玩耍時間，以減少暴露在高溫和地面臭氧污染中。

科學家已確定自1800年代末以來，全球變暖約攝氏1.2度（華氏34.16度），這使得熱浪變得更熱、更久、更頻繁。

為追蹤北半球7月的熱浪與氣候沒有變暖情況下的預期差距有多遠，奧托與她在世界氣候歸因組織的同事，使用天氣數據和電腦模型模擬，將現在和過去的氣候作比較。

奧托表示，過去「基本不可能」同時發生如此嚴重的熱浪，人們不應再對溫度紀錄的震盪感到訝異。

他說：「只要我們繼續燃燒化石燃料，就會看到越來越多這種極端情況，而未來可能會更糟。」