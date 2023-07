她在懸崖邊答應男友求婚 下秒失足墜落32米身亡

土耳其 一名男子日前和交往多年的女友前往一處風景區度假,並在懸崖邊向女友求婚,女方感動答應後,男子前往車上拿東西,女友卻在此時失足墜崖,不幸身亡,讓喜事瞬間變了調。

紐約郵報報導,39歲土耳其男子古爾蘇(Nizamettin Gursu)6日在土國西北部的馬爾馬拉地區(Marmara)恰納卡萊市(Canakkale)波倫特海角(Polente Cape)和女友黛米爾(Yesim Demir)求婚成功後,兩人一同來到一處32公尺高的陡峭懸崖邊,準備在壯麗風景中享受一場永生難忘的野餐。

未料,古爾蘇興奮地回到車裡拿食物和飲料時,卻突然聽到一聲慘叫聲,回頭一看發現黛米爾跌下懸崖,雖然未當場喪命,但在醫療人員搶救45分鐘後,仍因傷重不治身亡。

事後,古爾蘇悲傷表示,「我們選擇懸崖邊是因為想留下浪漫回憶。我們喝了一些酒,一切就發生了,她失去平衡摔倒了。」

女子的友人則透露,事故發生地是著名的賞日落景點,不過路況顛簸,懸崖邊也沒有任何防護措施,建議應該架起圍欄。

黛米爾身亡後,當局進行調查,懸崖一度封閉,直到15日才對外開放。

Woman slips, plunges to death off cliff moments after boyfriend proposes https://t.co/xTR9VNo2Mn pic.twitter.com/gMSHkk2m3f