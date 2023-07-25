她在懸崖邊答應男友求婚 下秒失足墜落32米身亡

黛米爾在懸崖邊答應男友古爾蘇求婚，下秒便失足墜落慘死。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels）

土耳其 一名男子日前和交往多年的女友前往一處風景區度假，並在懸崖邊向女友求婚，女方感動答應後，男子前往車上拿東西，女友卻在此時失足墜崖，不幸身亡，讓喜事瞬間變了調。

紐約郵報報導，39歲土耳其男子古爾蘇（Nizamettin Gursu）6日在土國西北部的馬爾馬拉地區（Marmara）恰納卡萊市（Canakkale）波倫特海角（Polente Cape）和女友黛米爾（Yesim Demir）求婚成功後，兩人一同來到一處32公尺高的陡峭懸崖邊，準備在壯麗風景中享受一場永生難忘的野餐。

未料，古爾蘇興奮地回到車裡拿食物和飲料時，卻突然聽到一聲慘叫聲，回頭一看發現黛米爾跌下懸崖，雖然未當場喪命，但在醫療人員搶救45分鐘後，仍因傷重不治身亡。

事後，古爾蘇悲傷表示，「我們選擇懸崖邊是因為想留下浪漫回憶。我們喝了一些酒，一切就發生了，她失去平衡摔倒了。」

女子的友人則透露，事故發生地是著名的賞日落景點，不過路況顛簸，懸崖邊也沒有任何防護措施，建議應該架起圍欄。

黛米爾身亡後，當局進行調查，懸崖一度封閉，直到15日才對外開放。