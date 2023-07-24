瑞典環保少女為氣候危機發聲 不服警察命令遭罰款

童貝里在瑞典南部的馬爾默市抗議，被警方帶走。(Getty Images)

瑞典 環保少女童貝里（Greta Thunberg）在上個月一場集會中違抗警察命令，今天遭到罰款，但童貝里稱自己是因為氣候危機，迫不得已才這麼做。

20歲的童貝里今天上午11時過後，在瑞典南部的馬爾默市（Malmo）出庭，她並未回答記者的提問。

根據法新社看到的犯罪指控紀錄，童貝里「參加一場妨礙交通的示威」，且「拒絕服從警方命令，離開現場」。

童貝里在法庭上被問及自己的罪名時說：「沒錯，我當天在現場，我收到命令而且並未聽從，但我否認這宗罪行。」

童貝里稱，她是因為「氣候危機」，迫不得已才採取行動。

但法庭短暫審理後，認定童貝里仍得負起法律責任，判罰1500瑞典克朗（約69美元），外加繳納1000克朗（約46美元）給瑞典的犯罪受害者基金。

環保團體「奪回未來」（Ta tillbaka framtiden）上個月主辦集會，試圖封堵馬爾默港的出入口，藉此抗議化石燃料的使用。

童貝里當時在社群媒體 Instagram上表示：「我們選擇不當旁觀者，而是用身體封鎖這個化石燃料基礎設施。我們正在奪回未來。」

童貝里15歲時在首都斯德哥爾摩的瑞典國會前發起「為氣候罷課 」（School Strike for the Climate）抗議活動，成為世界知名人物。