我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長春藤階級複製 出身有錢家庭進頂尖名校機率更高

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

瑞典環保少女為氣候危機發聲 不服警察命令遭罰款

中央社瑞典馬爾默24日綜合外電報導
童貝里在瑞典南部的馬爾默市抗議，被警方帶走。(Getty Images)
童貝里在瑞典南部的馬爾默市抗議，被警方帶走。(Getty Images)

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在上個月一場集會中違抗警察命令，今天遭到罰款，但童貝里稱自己是因為氣候危機，迫不得已才這麼做。

20歲的童貝里今天上午11時過後，在瑞典南部的馬爾默市（Malmo）出庭，她並未回答記者的提問。

根據法新社看到的犯罪指控紀錄，童貝里「參加一場妨礙交通的示威」，且「拒絕服從警方命令，離開現場」。

童貝里在法庭上被問及自己的罪名時說：「沒錯，我當天在現場，我收到命令而且並未聽從，但我否認這宗罪行。」

童貝里稱，她是因為「氣候危機」，迫不得已才採取行動。

但法庭短暫審理後，認定童貝里仍得負起法律責任，判罰1500瑞典克朗（約69美元），外加繳納1000克朗（約46美元）給瑞典的犯罪受害者基金。

環保團體「奪回未來」（Ta tillbaka framtiden）上個月主辦集會，試圖封堵馬爾默港的出入口，藉此抗議化石燃料的使用。

童貝里當時在社群媒體Instagram上表示：「我們選擇不當旁觀者，而是用身體封鎖這個化石燃料基礎設施。我們正在奪回未來。」

童貝里15歲時在首都斯德哥爾摩的瑞典國會前發起「為氣候罷課」（School Strike for the Climate）抗議活動，成為世界知名人物。

瑞典 社群媒體 罷課

上一則

北海道札幌無頭屍命案 父女檔涉共謀作案被逮

延伸閱讀

70歲劉曉慶演少女 喊小18歲男星「爹」 網直呼太誇張

70歲劉曉慶演少女 喊小18歲男星「爹」 網直呼太誇張
丹麥、瑞典燒經掀波 伊朗：等同向穆斯林宣戰

丹麥、瑞典燒經掀波 伊朗：等同向穆斯林宣戰
古蘭經焚燒事件 教宗：保護青年遠離仇恨偏見

古蘭經焚燒事件 教宗：保護青年遠離仇恨偏見
爹都比她小18歲…70歲劉曉慶再扮少女 網嘲：別再折騰劉奶奶了

爹都比她小18歲…70歲劉曉慶再扮少女 網嘲：別再折騰劉奶奶了

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因