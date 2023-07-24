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古蘭經焚燒事件 教宗：保護青年遠離仇恨偏見

中央社／梵蒂岡24日專電
教宗方濟各。（美聯社）
教宗方濟各。（美聯社）

瑞典古蘭經焚燒事件後，天主教教宗表達憤慨，他在接受阿拉伯媒體訪問時表示，青年人不應該成為虛假幻影和文明衝突的犧牲品。不要讓其在這場戰鬥中孤軍奮戰，給予必要的認知，方是解方。

梵蒂岡新聞網3日報導，在瑞典古蘭經焚燒事件不久後，教宗方濟各（Pope Francis）接受阿聯酋報紙「聯合報」（Al Ittihad）採訪時談論了人類手足情誼的重要性，強調青年人不應該成為虛假幻影和文明衝突的犧牲品。

在接受阿聯酋媒體採訪時，教宗回憶起他2019年在阿布達比的訪問。教宗讚許阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）為傳播手足情誼、和平與寬容的努力，並呼籲成年人保護青年遠離虛假幻影和文明之間的衝突。

教宗說：「依我所見，保護青年遠離負面訊息、虛假消息、物質誘惑、仇恨偏見的唯一方法，是不要讓他們在這場戰鬥中孤軍奮戰，但要給他們必要的工具，例如自由、分辨力和責任感」。

此外，教宗也提醒道：「我們絕不該拘泥於經驗，把青年當成沒有能力選擇、做決定的孩子來對待。青年是當下，而在他們身上投注心力，意味著確保延續性。」我們始終要遵循「己所不欲，勿施於人」的金科玉律。

教宗進一步表示：「任何一本被視為神聖的書都必須受到尊重，以尊重其信徒。言論自由絕不該被當成輕視他人的藉口，對這種事的縱容應當被抵制和譴責」。他同時表示「我為在瑞典古蘭經事件感到憤慨」，要捍衛古蘭經和宗教自由。

自6月底發生瑞典古蘭經焚燒事件後，伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯和其他中東地區國家，無不譴責一位居住在瑞典的伊拉克人焚燒古蘭經事件，並警告此類行為已激怒世界各地穆斯林的情緒。此事件也爲瑞典掀起一場外交風波，多個中東國家外交部紛紛譴責此項行為，驅逐瑞典大使或揚言斷交。

瑞典 教宗 方濟各

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