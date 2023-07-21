印度爆族群衝突 暴民辱女脫光遊街 警逮4嫌

圖為印度民眾21日舉牌抗議針對婦女性暴力事件示威活動。Getty Images

印度 東北省分5月間發生暴民將2名女子脫光遊街事件，影片昨天在網上流傳後，當地警方連夜逮捕4人。民眾對於警方在事隔2個多月才有行動感到不滿。

2名女子在曼尼普爾省（Manipur）鄉下地區被脫光遊街事件，參與的暴民有數百人之多。影片昨天在網上流傳，引起全印度民眾震驚，印度總理莫迪怒斥這是「印度之恥」，誓將所有犯案者繩之以法。

曼尼普爾警方先於印度時間昨天下午逮捕一名嫌犯，昨晚近10時宣布再逮捕3人。

警方在推特發文說：「迄今已逮捕4人。全省警力正傾力追捕其他犯案者，追捕行動持續中。」

曼尼普爾5月3日爆發平地的梅泰族（Meitei）與山地的庫基族（Kuki）之間長達2個多月激烈衝突，據信有120多人喪生，女子受辱事件發生在5月4日。

當地原住民 團體「原住部落族長論壇」（Indigenous Tribal Leaders' Forum）表示，暴民來自梅泰族，受害女子則是庫基族人。

根據報案紀錄，被辱女子一家5口為逃避暴亂而躲進山中，被警方救出。但這批暴民又從警方手中將他們搶走，過程中還殺害了這一家5口當中的2名男子。

警方說，被捕嫌犯將被控綁架、輪暴以及殺人等罪名，視情節而定，有可能被判處死刑；其中一名嫌犯的住家，今天被憤怒的婦女放火焚毀。

事實上，曼尼普爾警方在5月18日就接獲報案，當地媒體也曾於6月4日報導過這起事件，但警方遲至6月21日才正式立案，直到影片昨天曝光後才開始抓人，令印度民眾相當不滿。

「今日印度」（India Today）電視台引述曼尼普爾高層警官的說法報導，暴亂期間，警方接獲6000多宗報案，凶嫌多半身分不明，具有調查權限的副督察級以上警官也只有2000人，他們還要出勤維持治安，實在是分身乏術。

警官補充，之前無人願意作證，警方昨天看到影片之後，才有辦法根據影片認人並進行逮捕。此外，部分警察因安全考量不願到非自屬部落查案，也是辦案速度受影響的原因之一。

印度國會昨天開議，因此影片傳出的時機也引起陰謀論，有人認為這是執政黨內鬥，希望把曼尼普爾省長拉下台。

曼尼普爾是印度東北省分，平地住民多為梅泰族，占全省人口約53%；山地部落多為庫基族（Kuki）和那加族（Naga），占全省人口約40%，享有「表列部落」（Scheduled Tribes）地位；其餘為外來人口。

「表列部落」是印度為了解決過往結構性不平等和歧視 等問題，而採取的平權措施，獲此地位的部落族人可享有教育、公職、地方選舉等名額保障，祖地也獲保護。

梅泰族居住的平地範圍約占全省面積9%，他們因不具「表列部落」地位，無法遷徙到山區或到山區買地，因此長久以來一直希望成為「表列部落」之一。

山地部落則認為，平地是商業中心，梅泰族已享有許多經濟優勢，不願社會保障被分食，且擔心祖地被平地人買走，生活範圍被壓縮。