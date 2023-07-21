我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

泰國下周再選總理 政府籲民眾冷靜

編譯周辰陽／即時報導
泰國前進黨黨魁皮塔遭國會禁止二度參選總理，一度引發支持者示威抗議。(路透)
泰國前進黨黨魁皮塔遭國會禁止二度參選總理，一度引發支持者示威抗議。(路透)

泰國前進黨（MFP）黨魁皮塔爭取總理之路因軍方和保皇派國會議員阻撓而畫下句點後，國會將於27日再度選舉總理，看守總理帕拉育呼籲民眾保持冷靜。

泰國目前仍由帕拉育帶領的看守政府執政，儘管前進黨在大選贏得最多席位，也成功組織了八黨聯盟準備執政，身為黨魁的皮塔卻先在第一輪總理表決投票未能過半，第二輪投票前又被憲法法庭中止眾議員身分，再遭多數參眾議員否決再度提名，約1000民眾當晚聚集抗議以表達他們對皮塔未能上台的憤怒，但隨後和平散去。

泰國對政治動盪習以為常，帕拉育就是在2014年政變後掌權，辦公室稱他「理解」皮塔支持者的失望。發言人拉差達表示，帕拉育也懇請大眾「遵循君主立憲制推動泰國前進」，並稱「意見表達與政治活動需要和平，沒有暴力，不會摧毀經濟、貿易與投資」。

眾議院副議長皮歇指出，下一次表決的總理人選不能納入皮塔。各界現在普遍預期，大選成績居次的為泰黨所提出的其中一位總理候選人、房地產大亨暨政壇新人賽塔將獲提名角逐大位。

賽塔表示，「昨天（19日）的投票令人失望，但我們必須向前邁進」。他也稱為泰黨要是在27日的參眾兩院聯席會議提名總理候選人，將不會尋求修改或撤銷刑法221條冒犯君主罪，「否則將不會獲得政黨與參議員的支持……如果我們組閣，這件事必須停止」。當記者問及為泰黨帶領的聯盟是否仍將納入前進黨時，他說這取決於談判代表。

泰國 投票 眾議員

上一則

印尼新娘標會捲款跑了 婚禮被追債 新郎笑容僵硬、不知所措

下一則

降落撞牆斷成兩截 索馬利亞客機34人全生還

延伸閱讀

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？
拚第二輪提名資格失利 皮塔當泰國總理夢碎

拚第二輪提名資格失利 皮塔當泰國總理夢碎
泰國會第二輪投票選總理 皮塔遭憲法法院暫停議員資格

泰國會第二輪投票選總理 皮塔遭憲法法院暫停議員資格
中泰聯合軍演牽制中南半島

中泰聯合軍演牽制中南半島

熱門新聞

哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」