暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

印度 社群網站最近流出暴民將兩名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒，印度總理莫迪19日斥責這是「印度之恥」，誓將所有犯案者繩之以法。

印度國會「季風會期」（Monsoon Session）19日開議，一則據信在東北部曼尼普爾省（Manipur）拍攝的近30秒影片，日前開始在推特 流傳，在野陣營質疑政府執法單位失能，無法保護善良民眾。

影片顯示，一群男子手中拿著棍棒，強押著兩名全裸女子走向田裡，期間有人掌摑女子，也有人觸碰女子的身體。

曼尼普爾警方發布聲明，稱索巴爾縣（Thoubal）一座警察局於6月下旬接獲報案，得知事件發生在5月4日，已以綁架及性侵等罪名立案，警方正全力追緝所有犯案者。

5月4日是曼尼普爾爆發種族暴亂的第二天，根據警方說法，曼尼普爾經過兩個多月的動亂，除了某些地區仍有零星衝突，大致已恢復平靜。

這場暴亂是因當地山地部落與平地族群因政府社會保障之爭而起，民宅及汽車被縱火，截至今日已有120多人喪生，數萬人流離失所，當地軍警實施宵禁、切斷網路，加派人手以恢復治安。

根據警方的報案記錄，受害者一家五口逃到山裡，結果被這群暴徒抓走，三名女性成員被迫脫衣，一名男性成員為了保護家人，慘遭殺害。

曼尼普爾毗鄰緬甸 ，政治觀察人士不排除有外國勢力煽動民眾情緒，在印度境內製造混亂。

總理莫迪（Narendra Modi）在國會大樓發表聲明，表示對事件感到震驚、憤怒與沉痛，並稱這是14億印度人民的恥辱。

他說，「曼尼普爾之女」的遭遇不可原諒，承諾將犯案者繩之以法，一個不漏。

另一方面，印度新德里電視台（NDTV）引述消息人士報導，中央政府可能會對推特放任影片流傳之舉採取行動，因為影片內容可能引起治安問題。

此外，曼尼普爾警方也宣布，經過12支行動小組的日夜追查，終於在今天逮捕其中一名嫌犯，將會持續追捕其他涉案者。