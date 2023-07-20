離岸風電獲利大增 查理三世自砍收入

英國國王查理三世。Getty Images

英國政府今天表示，在國王查理三世 指示，希望來自風力發電廠的豐厚利潤用於「更廣泛公共利益」後，明年將會削減從皇家 財產局提供王室的基金比例。

路透社報導，王室每年取得「君主撥款」（Sovereign Grant），用於支應維持王室家務和公務旅行的開支。「君主撥款」財源由皇家財產局（Crown Estate）所管理地產物業收入盈餘依一定比例提撥。皇家財產局隸屬於王室但是獨立運作，獲得的盈利交給財政部 。

皇家財產局通常以每年盈利的15%用於「君主撥款」，這筆款項去年值8630萬英鎊，不過為了支應所費不貲的白金漢宮（Buckingham Palace）翻修工程，提撥比例已經增加為25%。

然而，根據1月達成的離岸風力發電廠新協議，皇家財產局的盈利可望每年激增達9億英鎊，查理三世（King Charles III）則已表明，希望這筆額外收益用於「更廣泛公共利益」。

財政部今天表示，明年「君主撥款」比例將會削減為皇家財產局盈利的12%，雖較提撥比例不變時減少2400萬英鎊，2025年和2026年更分別減少1億3000萬英鎊，但因整體獲利提升，這些年度的「君主撥款」仍將會持平為8630萬英鎊。