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馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」

中央社巴黎17日綜合外電報導
法國總統馬克宏。（ 路透）
法國總統馬克宏。（ 路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室今天表示，馬克宏將於下周訪問西南太平洋，向受中美日益緊張關係影響的地區提出另一種選擇─「法國選擇」。

法新社報導，馬克宏的行程將從新喀里多尼亞島（New Caledonia）開始，這個法國海外屬地在連續3次公投中拒絕脫離法國獨立後，內部陷入了嚴重分歧。

一名官員表示，馬克宏隨後將訪問萬那杜共和國（Vanuatu）和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea），這是旅途中「歷史性」的一部分，因為歷任法國總統從未訪問該地區的非法屬島嶼。

這名官員指出，馬克宏將利用這兩站來勾勒他的印度太平洋戰略，旨在「重申」法國對該地區的承諾。

馬克宏去年在澳洲取消潛艇合約而引發激烈爭論後，重新發表法國的印太政策，將法國定位為中美競爭下的地區平衡力量。

馬克宏在去年11月的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）場邊表示：「我們不相信霸權、不相信對抗，我們相信穩定。」

時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2021年取消與法國合作建造12艘柴電動力潛艦的合約，並宣布轉而採購美國或英國建造的核子動力潛艦

這名法國總統府艾里賽宮（Elysee）官員表示，在中美對峙之下，「我們提供的是另一種選擇」。這將包括增加法國的參與，尤其是在發展援助與自然災害援助方面。

馬克宏 澳洲 幾內亞

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