非洲客機降落突失控撞牆「斷兩截」 機上34人命大生還
非洲索馬利亞的阿德國際機場（Aden Adde International Airport）11日驚傳飛機撞牆並斷成兩截的恐怖事故，所幸機上共34人僅受輕傷全數生還，實在有驚無險。
綜合媒體報導，當地時間11日中午12時半左右，哈拉航空（Halla Airlines）一架從索馬利亞北部的加洛威（Garoowe）出發的班機，在降落摩加迪休（Mogadishu）的阿德國際機場時，疑似飛機無法正常減速，在跑道上失控滑行後偏離跑道，隨後撞上機場牆壁、並斷成兩截。
根據現場畫面，飛機撞上圍牆後直接斷成兩半，機體更撞出一地碎片和零件。索馬利亞民航局指出，事故僅造成機上30名乘客和4名機組員輕傷，沒有人身亡，詳細事發原因尚待調查，調查結束將會公布初步報告。據了解，事故可能與飛行員失誤有關。
🇸🇴 SOMALIA ▪️ Halla Airlines plane with 35± people crash-landed in Mogadishu. In July 2022, Jubba Airways also crash-landed at the same Airport (7/11)— Breaking News 🗞️ (@AEagle98704) July 11, 2023
🇸🇴 Сомалі ▪️ Halla Airlines аварійно приземлився в Могадішо
🇸🇴 Somalia ▪️ Flugzeug der Halla Airlines stürzte in Mogadischu ab pic.twitter.com/QSsdU3GSIh
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