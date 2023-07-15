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非洲客機降落突失控撞牆「斷兩截」 機上34人命大生還

編譯徐榆涵／即時報導
非洲索馬利亞的阿德國際機場11日驚傳飛機撞牆並斷成兩截的恐怖事故。（取材自推特影片）
非洲索馬利亞的阿德國際機場11日驚傳飛機撞牆並斷成兩截的恐怖事故。（取材自推特影片）

非洲索馬利亞的阿德國際機場（Aden Adde International Airport）11日驚傳飛機撞牆並斷成兩截的恐怖事故，所幸機上共34人僅受輕傷全數生還，實在有驚無險。

綜合媒體報導，當地時間11日中午12時半左右，哈拉航空（Halla Airlines）一架從索馬利亞北部的加洛威（Garoowe）出發的班機，在降落摩加迪休（Mogadishu）的阿德國際機場時，疑似飛機無法正常減速，在跑道上失控滑行後偏離跑道，隨後撞上機場牆壁、並斷成兩截。

根據現場畫面，飛機撞上圍牆後直接斷成兩半，機體更撞出一地碎片和零件。索馬利亞民航局指出，事故僅造成機上30名乘客和4名機組員輕傷，沒有人身亡，詳細事發原因尚待調查，調查結束將會公布初步報告。據了解，事故可能與飛行員失誤有關。

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