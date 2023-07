非洲客機降落突失控撞牆「斷兩截」 機上34人命大生還

非洲索馬利亞的阿德國 際機場(Aden Adde International Airport)11日驚傳飛機撞牆並斷成兩截的恐怖事故,所幸機上共34人僅受輕傷全數生還,實在有驚無險。

綜合媒體報導,當地時間11日中午12時半左右,哈拉航空(Halla Airlines)一架從索馬利亞北部的加洛威(Garoowe)出發的班機,在降落摩加迪休(Mogadishu)的阿德國際機場時,疑似飛機無法正常減速,在跑道上失控滑行後偏離跑道,隨後撞上機場牆壁、並斷成兩截。

根據現場畫面,飛機撞上圍牆後直接斷成兩半,機體更撞出一地碎片和零件。索馬利亞民航局指出,事故僅造成機上30名乘客和4名機組員輕傷,沒有人身亡,詳細事發原因尚待調查,調查結束將會公布初步報告。據了解,事故可能與飛行員失誤有關。

🇸🇴 SOMALIA ▪️ Halla Airlines plane with 35± people crash-landed in Mogadishu. In July 2022, Jubba Airways also crash-landed at the same Airport (7/11)



🇸🇴 Сомалі ▪️ Halla Airlines аварійно приземлився в Могадішо



🇸🇴 Somalia ▪️ Flugzeug der Halla Airlines stürzte in Mogadischu ab pic.twitter.com/QSsdU3GSIh