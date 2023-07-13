歐盟最高外交官出席東協會議 聚焦南海及俄烏戰爭

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。(美聯社)

歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾今天出席在雅加達舉行的東協會議，他提及南海主權議題及俄烏戰爭，並強調國際法的重要性。他在會前向媒體表示，期盼歐盟能更加參與東協事務。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天參加在印尼首都雅加達舉行的東南亞國家協會（ASEAN）與歐洲聯盟（EU）會議。波瑞爾致詞時提及，昨天是菲律賓與中國南海爭議裁決出爐屆滿7週年，而該裁決是根據「聯合國海洋法公約」。

他表示，「聯合國海洋法公約」中有關解決爭端的機制，有助於維護以法治為基礎的國際秩序，「國際法常受到侵犯，俄羅斯對烏克蘭 的侵略正是違反了（國際法），歐盟正盡全力支持烏克蘭維護領土完整，並譴責俄羅斯軍隊對平民的攻擊」。

波瑞爾在會中細數東協與歐盟的各項合作，並說：「歐盟和東協是世界上最進步的區域組織，這就是為何我們能更深地了解彼此」。

歐盟與東協兩個區域組織的夥伴關係始自1977年，2022年是雙方建立合作夥伴關係45週年，並曾在布魯塞爾召開首次集結各會員國領導人的實體高峰會。

波瑞爾今天也提到緬甸 問題，並說他知道東協正面對緬甸危機，但相信東協會找到解決問題的方法，歐盟願意與東協合作。

波瑞爾說：「我們不承認（緬甸）軍政府，但相信你們會找到解決這個問題的辦法。你們在經濟和地緣政治上是全球最為活躍的地區，歐盟希望與你們攜手邁向未來，共同面對世界的挑戰。」

會議前，波瑞爾向媒體表示，東協在區域上有很大力量，歐盟希望能更加參與東協事務。他說：「東亞有許多區域情勢緊張，我們要思考，如何貢獻（力量），一起面對全球問題。」

印尼外交部會後發布新聞稿指出，東協與歐盟的合作正遭受世界情勢的考驗，面臨巨大挑戰。 為了面對這樣的狀況，東協和歐盟必須繼續加強合作。