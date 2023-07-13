歐盟最高外交官出席東協會議 聚焦南海及俄烏戰爭
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天出席在雅加達舉行的東協會議，他提及南海主權議題及俄烏戰爭，並強調國際法的重要性。他在會前向媒體表示，期盼歐盟能更加參與東協事務。
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天參加在印尼首都雅加達舉行的東南亞國家協會（ASEAN）與歐洲聯盟（EU）會議。波瑞爾致詞時提及，昨天是菲律賓與中國南海爭議裁決出爐屆滿7週年，而該裁決是根據「聯合國海洋法公約」。
他表示，「聯合國海洋法公約」中有關解決爭端的機制，有助於維護以法治為基礎的國際秩序，「國際法常受到侵犯，俄羅斯對烏克蘭的侵略正是違反了（國際法），歐盟正盡全力支持烏克蘭維護領土完整，並譴責俄羅斯軍隊對平民的攻擊」。
波瑞爾在會中細數東協與歐盟的各項合作，並說：「歐盟和東協是世界上最進步的區域組織，這就是為何我們能更深地了解彼此」。
歐盟與東協兩個區域組織的夥伴關係始自1977年，2022年是雙方建立合作夥伴關係45週年，並曾在布魯塞爾召開首次集結各會員國領導人的實體高峰會。
波瑞爾今天也提到緬甸問題，並說他知道東協正面對緬甸危機，但相信東協會找到解決問題的方法，歐盟願意與東協合作。
波瑞爾說：「我們不承認（緬甸）軍政府，但相信你們會找到解決這個問題的辦法。你們在經濟和地緣政治上是全球最為活躍的地區，歐盟希望與你們攜手邁向未來，共同面對世界的挑戰。」
會議前，波瑞爾向媒體表示，東協在區域上有很大力量，歐盟希望能更加參與東協事務。他說：「東亞有許多區域情勢緊張，我們要思考，如何貢獻（力量），一起面對全球問題。」
印尼外交部會後發布新聞稿指出，東協與歐盟的合作正遭受世界情勢的考驗，面臨巨大挑戰。 為了面對這樣的狀況，東協和歐盟必須繼續加強合作。
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