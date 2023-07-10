加拿大研究：氣候變遷恐加速人類失明 溫暖地區風險高

加拿大多倫多大學研究發現，氣候變遷可能加速人類失明。居住在溫暖地區的民眾有視力問題的可能性多44%。(美聯社)

英國每日郵報報導，加拿大 多倫多大學研究發現，氣候變遷 可能加速人類失明。居住在溫暖地區的民眾有視力問題的風險多44%。研究提出多種推測，指出暴露在較強的紫外線可能損害眼睛的角膜、視網膜和晶狀體等部位，增加白內障等眼睛疾病風險；高溫 也可能增加罹患傳染病風險，從而增加發生視力問題的風險。另外，天氣變暖可能使空氣中汙染物增加，科學家警告這可能改變眼睛部分結構。

這篇研究被發表在「眼科流行病學」期刊（Ophthalmic Epidemiology）。研究團隊2012至2017年間比較了美國50州共170萬名65歲以上民眾發生視力問題的比率，發現溫暖地區居民比較寒冷地區居民發生視力問題風險多近50%。

研究共同作者、多倫多大學老年學專家福勒–湯姆森（Esme Fuller-Thomson）表示：「隨著氣候變遷發生，我們預期地球氣溫會上升。監測未來長者視力障礙盛行率是否增加很重要。」

不過，科學家指出，這僅是觀察性研究，無法證明氣溫升高會導致視力問題，還需要進行近一步的研究才能確認。福勒–湯姆森說：「若未來研究確定這類關聯屬於因果關係，那麼視力障礙與國家平均氣溫的關聯非常令人擔憂。」