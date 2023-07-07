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肉身擋油輪進港 瑞典環保少女童貝里遭起訴 恐要坐牢

編譯徐榆涵／即時報導
瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)6月中在瑞典的石油運輸港參加抗議，結果導致港口交通中斷，於6日遭瑞典檢方依「不服從執法」起訴，恐面臨罰款或最高6個月監禁。(路透)
瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)6月中在瑞典的石油運輸港參加抗議，結果導致港口交通中斷，於6日遭瑞典檢方依「不服從執法」起訴，恐面臨罰款或最高6個月監禁。(路透)

瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)6月中在瑞典的石油運輸港參加抗議，結果導致港口交通中斷，於6日遭瑞典檢方依「不服從執法」起訴，恐面臨罰款或最高6個月監禁。

CNN報導，瑞典檢方6日發聲明表示，已對一名年輕女子提起訴訟，她於今年6月19日參與一場氣候示威活動，造成馬爾默(Malmö)石油運輸港口的交通中斷，並拒絕服從警方命令離開。

雖然聲明沒有透露童貝里的名字，但瑞典檢方發言人柯林(Annika Collin)向CNN證實，聲明中所提到的女子就是童貝里。

聲明中指出，「刑事分類是不服從執法，且該行為屬於有意圖的。」根據檢方說法，童貝里恐面臨罰款或最高6個月監禁。

報導指，童貝里參與激進環保組織「奪回未來」(Ta Tillbaka Framtiden)的抗議活動，該組織當時封鎖了馬爾默港口部分油輪。

童貝里在6月19日活動當天於Instagram上發文表示，「今天「奪回未來」組織的年輕運動人士連續第三天在馬爾默港封鎖油輪，氣候危機已經關係到無數人的生死，我們選擇不做旁觀者，而是以實際行動阻止化石燃料基礎設施，我們正在奪回未來。」

瑞典 石油

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