我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中止連三漲勢 道指跌逾百點

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居

想當「真人充氣娃娃」 女子砸13萬元整成「蕩婦芭比」

聯合新聞網／ 即時報導
33歲的阿爾米拉 （Alicia Amira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」。（取材自Instagram）
33歲的阿爾米拉 （Alicia Amira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」。（取材自Instagram）

瑞典一名女子為了想成為「真人充氣娃娃」，過去十年來不斷整形，不惜砸下近13萬美元動手術。現在的她認為自己看起來就像個「芭比娃娃」，對自己的外表十分有自信，甚至還說未來也要讓女兒去整形。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的阿爾米拉 （Alicia Amira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」，因為她認為這樣的外表既性感又夢幻。

阿爾米拉坦言自己已經對整形上癮，過去十年她做過兩次隆胸手術，並在額頭、眼睛、臉頰、下巴和嘴唇都注射過填充物，也整過鼻子、打過肉毒桿菌等等。這幾年她砸在整形上的錢高達近13萬美元，但是阿爾米拉認為沒有完美的外表，因此她還是一直追求「進化」。

阿爾米拉一直以來都喜歡極端的事物，因此她的假睫毛跟美甲都要做得愈長愈浮誇愈好，身上的填充物也都是「整到極致」。她不諱言地說，自己從9歲就想成為「蕩婦」，現在可以靠誇張的外表在成人社群平台OnlyFans上賺錢很開心。

雖然有不少網友會留言批評阿爾米拉，不過她並不覺得自己的外表有什麼問題。她也提到，雖然她不想要女兒跟自己一樣，不過要是女兒有天如真的想要豐胸，她絕對會二話不說陪她去動手術。

瑞典

上一則

只隔91公尺…菲控中國海警船騷擾 阻仁愛暗沙運補

下一則

烏克蘭基輔法院驚傳爆炸 嫌犯出庭後炸死自己 致1死2傷

延伸閱讀

泰國女子機場被行李絆倒 左腿捲入電動步道遭截肢

泰國女子機場被行李絆倒 左腿捲入電動步道遭截肢
比布裘撕破臉更醜惡？超有錢男星喚不回妻子 全面封殺

比布裘撕破臉更醜惡？超有錢男星喚不回妻子 全面封殺
MLB／25年前完全比賽 威爾斯：當時宿醉

MLB／25年前完全比賽 威爾斯：當時宿醉
MLB史上最誇張宿醉完全比賽 威爾斯眼布滿血絲創紀錄

MLB史上最誇張宿醉完全比賽 威爾斯眼布滿血絲創紀錄

熱門新聞

泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
在瓦格納集團停止向莫斯科推進的幾個小時後，據傳俄羅斯開始想在全球接管傭兵組織；圖為6月24日兵變當天傭兵占領俄南部城市若斯托夫。（Getty Images）

俄搶接管瓦格納全球傭兵 這國家竟有6千軍力

2023-06-30 02:29
在芭蕾教室兼職的藤環奈（藤かんな）被揪出曾拍過成人片，因不堪職場及輿論壓力，讓她被迫辭職。（取材自推特）

芭蕾老師被揪出是AV女優 「上課氣氛變了」無奈離職

2023-06-29 20:07

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」
李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹