畢業旅行變悲劇 2名愛爾蘭學生在希臘小島上相繼身亡

英國衛報和每日郵報報導，愛爾蘭都柏林的頂尖天主教會學校聖米迦勒學院(St Michael’s College)的大約70名學生在考完畢業會考 後，前往希臘愛琴海的伊奧斯島 (Ios)畢業旅行，其中兩名18歲的同學2日在幾小時內相繼死亡，島上的大約1000名愛爾蘭學生獲知消息後難忍傷痛，都急著回家，將於這兩天返回愛爾蘭。

聖米迦勒學院的學生在1日中午開始喝酒狂歡，2日上午9點20分左右，警方在島上的岩石間找到了奧唐納(Andrew O'Donnell) 的遺體，身上有跌倒的痕跡。前一天晚上他的朋友回到飯店時沒有看到奧唐納，報警他失蹤。

2日下午2點左右，另一學生沃爾(Max Wall) 在島上港口附近被發現失去知覺，救護車趕到後將他送往當地醫院，抵達後已宣告死亡。

當地警官盧卡斯(Thanos Loukas)說，「我們在港口和伊奧斯鎮之間的小徑上找到奧唐納的遺體，他似乎跌倒。沃爾在離他住處很近的地方被找到，我們聽說他有心臟病 史，但要在驗屍後才知道答案。驗屍後兩人的死因會更清楚」。

伊奧斯島上另一名警官說，與沃爾在一起的目擊者表示，沃爾聽到他的朋友奧唐納死亡的消息非常難過。

這名警官說，「擔心奧唐納的朋友1日晚上報警他失蹤後開始尋找他，沃爾聽到奧唐納發生的事後昏倒，大家都這麼說，這起事件就像古希臘悲劇，震驚全島」。

希臘媒體報導，奧唐納1日晚上喝了很多酒，他要走回住宿的途中跌倒。

聖米迦勒學院校長凱勒爾(Tim Kelleher)表示，「我們的心碎了，我們全體師生關係緊密，兩名優秀的青年還有大好的人生，這些聰明、擅長運動和成績好的男生，他們幾個月前就期盼這次旅行」。

凱勒爾表示，他得知伊奧斯島上大約有1000名愛爾蘭學生，2名學生死亡的消息很快傳開來，「他們都要離開，他們受到創傷，都說要回家」。