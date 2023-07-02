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為更了解當代中國 俄羅斯設立「習思想」研究中心

記者謝守真／即時報導
俄羅斯近期設立「習思想」研究中心，以進一步研究和了解當代中國發展方向。圖為此前普亭在克里姆林宮接待到訪的習近平。（路透）
俄羅斯近期設立「習思想」研究中心，以進一步研究和了解當代中國發展方向。圖為此前普亭在克里姆林宮接待到訪的習近平。（路透）

俄羅斯真的逐漸成為中國的附庸？南華早報2日報導，俄羅斯近期成立專門研究「習近平思想」的研究中心，由俄羅斯著名智庫、俄國科學院中國與現代亞洲研究所設立，匯集俄國重要專家學者，致力於系統性研究「習思想」，這也是中國中國以外的第一個研究習近平思想的研究中心。

據南華早報報導，俄羅斯設立了一個由政府投入資金的「中國當代意識形態和習近平思想」研究中心，為的是能更全面地了解「現代中國」，並系統研究習近平新時代中國特色社會主義思想。這個「習思想」研究中心已於6月由俄羅斯科學院在莫斯科中國與當代亞洲研究所（ICCA）成立。

報導引述新華社報導指出，這是在中國境外首個關於中國領導人思想（習思想）的研究中心。ICCA所長巴巴耶夫（Kirill Babaev）表示，該研究中心成立的目的是對構成現代中國國家基礎的思想和理念進行客觀且深入的分析。他稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想是一個完整的科學體系，俄羅斯有需要了解當代中國國家建設的思想原理。」

巴巴耶夫還說，該研究中心的「分析可以讓俄羅斯政府、企業和科學界更完善地了解現代中國，為中俄關係制定更準確的戰略和預測」。他還提到，弄懂中國未來的發展方向，是成立該研究中心的初衷。「我們相信，對合作夥伴的了解愈多」，「就愈有利於俄羅斯與中國，或是俄羅斯與亞洲其他國家之間發展友好的互利關係。」

巴巴耶夫稱，該中心的研究重點將關注在現代中國意識形態的五個領域，包括經濟政策、國內政策和立法、外交政策和國際關係、國防和安全以及生態和社會。此外，來自其他研究中心的頂尖俄羅斯漢學專家也將參加研究。

報導還提到，不論是在經濟還是在地緣政治上，中國都是俄羅斯的主要盟友之一。習近平與俄羅斯總統普亭去年在俄國入侵烏克蘭的幾周前才宣布建立「無上限」的夥伴關係。此後，北京持續在俄烏戰爭中保持「中立」，中國至今從未公開譴責俄羅斯，「也反對西方國家對俄羅斯實施的制裁，而是繼續與合作夥伴保持經濟關係與合作」。

上海社會科學院國際問題研究所所長外事助理、副研究員李立凡表示，這個新的研究中心反映了俄羅斯學術界對西方國家和中國看法的變化，特別是過去這兩年。他特別提到，「中國一些成功的案例，如減貧策略及工業發展政策」，都被其俄羅斯同事視為對俄國境內問題有幫助的參考。

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