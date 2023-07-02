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17歲的他遭警槍殺引發法國5夜暴動 外婆喊：停手吧

中央社巴黎2日綜合外電報導
法國非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發連續5夜暴動。（路透）
法國非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發連續5夜暴動。（路透）

法國非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發連續5夜暴動。奈爾的外婆今天表示，她希望因孫兒被殺引發的這波全國性暴亂能夠停止，讓社會恢復平靜。

法國媒體報導，奈爾的外婆納蒂亞（Nadia）表示，暴民只是利用17歲的奈爾27日遇害一事為藉口搞破壞，奈爾的家人希望社會恢復平靜。

路透社報導，納蒂亞告訴BFM電視台：「我要他們（暴民）停止，別再暴動了。」她又說：「我要告訴他們：別再砸破窗戶，攻擊學校或是巴士。停手吧！我們希望恢復平靜。」

她又說：「奈爾死了。我的女兒就這麼一個孩子，如今她什麼都沒有了，全都完了，她的生命不再有意義。」

有民眾發起為被控擊斃奈爾的警員募款，至今承諾捐款金額超過67萬歐元（約73萬美元），納蒂亞對此表示，知道後「覺得心痛」。她說，她對殺害孫兒的警員覺得憤怒，而非整個警方，而且相信司法制度。

奈爾的葬禮已於昨天在巴黎郊區舉行，政府表示，昨晚的暴動不像前一晚那麼激烈。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，今晚仍將部署4萬5000警力戒備。

根據內政部數據，昨晚有719人因暴動被捕，低於6月30晚的1311人和29日晚的875人。不過，巴黎警方首長表示，要說動亂已經平息還為時過早。

內政部 非裔

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