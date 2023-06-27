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認罪「柴油門」詐欺案後 奧迪前執行長逃過牢獄之災

中央社慕尼黑27日綜合外電報導
德國奧迪前執行長史塔德勒今天在「柴油門」詐欺審判後遭判緩刑及罰款，成為首名因該案被定罪的福斯汽車集團高階主管。Getty Images
德國奧迪前執行長史塔德勒今天在「柴油門」詐欺審判後遭判緩刑及罰款，成為首名因該案被定罪的福斯汽車集團高階主管。Getty Images

德國奧迪前執行長史塔德勒今天在「柴油門」詐欺審判後遭判緩刑及罰款，成為首名因該案被定罪的福斯汽車集團高階主管。

法新社報導，慕尼黑地區法院今天判處60歲的史塔德勒（Rupert Stadler）1年9個月的緩刑，並責令他支付110萬歐元(約120萬美元)罰款。

擁有奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）、斯柯達（Skoda）和喜悅汽車（SEAT）等子公司的德國汽車巨擘福斯汽車集團（Volkswagen）2015年爆發「柴油門」（dieselgate）醜聞，並在同年9月承認安裝非法軟體，以操縱全球1100萬輛柴油車的廢氣排放量。這起醜聞導致集團陷入危機。

在2020年開始的「柴油門」審判中，史塔德勒一直否認所有不法行為。

直到今年5月，史塔德勒的律師索爾-葛羅爾（Ulrike Thole-Groll）在聲明中告訴法庭，醜聞爆發後，「在解決柴油問題的過程中」，史塔德勒「疏於」告知商業夥伴裝有所謂「減效裝置」（defeat device）的汽車仍在市場銷售。

「減效裝置」可使車輛受測時廢氣排放量少於道路實際排放量。

福斯汽車一直堅稱，柴油門醜聞是少數基層員工在上級不知情的情況下偷偷行動所致。

不過，德國檢察官表示，即使在得知相關情況後，史塔德勒仍允許在2018年初前銷售數千輛裝有作弊裝置的車輛。

同案的另名被告、前奧迪和保時捷主管哈茨（Wolfgang Hatz）則被判處2年緩刑，併科罰金40萬歐元(約44萬美元)。

汽車 德國 檢察官

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