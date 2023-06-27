法國首度試飛極音速滑翔載具 為新飛彈科技鋪路

法國軍備總局表示，法國已在昨天進行了一款極音速滑翔載具原型機的首度試飛。法國正在尋求研發出能夠躲避最精密防空系統的新飛彈科技。

法新社報導，法國軍備總局（Direction générale de l'Armement，DGA）指出，一枚探空火箭昨天載運一架VMAX極音速滑翔載具，從法國西南部比斯開灣（Bay of Biscay）旁的比斯卡羅斯（Biscarosse）火箭試射場發射升空。

法國軍備總局在聲明中表示：「這起試飛是循要求非常高的長程軌跡，代表空前的技術挑戰，這也將為我國極高速武器的未來規劃鋪路。」

法國軍備總局並未提供有關試飛結果的細節，僅表示正在分析試飛過程中收集到的資料。

法國在2019年將VMAX計畫的管理工作發包給航太 公司阿麗亞娜集團（ArianeGroup），計畫的目的是要開發出一架極音速滑翔載具示範機。

極音速滑翔載具是一種無動力機動飛行器，可以5馬赫以上的速度飛行。其功用是可搭載核彈 頭或傳統彈頭，因此擁有核武的強國過去幾年不斷研究這種載具。

極音速滑翔載具通常是利用一枚火箭推進到離地數十公里的高空後，再與酬載一同以極音速降落。它不像彈道飛彈 以固定軌跡行進，而是可在高速時改變飛行方向。