日本一婦女被蜱蟲咬到感染Oz病毒死亡 全球首例

去年日本茨城縣一名因心肌炎病逝的70幾歲婦女，可能是因為蜱蟲當媒介感染Oz病毒。(歐新社)

日本 厚生勞動省（衛生福利 部）今天表示，去年茨城縣一名因心肌炎病逝的70幾歲婦女可能是因為蜱蟲當媒介感染Oz病毒。日本國立感染症研究所表示，感染Oz病毒死亡，是全球首例。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省表示，去年在茨城縣醫院有一位70幾歲婦女出現發燒、感到倦怠的症狀，經醫師診斷後，因心肌炎病逝。住院時，醫院發現她的右腳被蜱蟲咬到。檢查結果，研判她感染Oz病毒。

日本曾在2018年從蜱蟲身上檢查出帶有Oz病毒，至今這種病毒可能分布在日本廣泛地區，但是厚勞省表示，人類感染Oz病毒發病死亡，這在日本國內是首例，在全球也無前例。

厚勞省表示，日本以前曾有民眾接受血液中的抗體檢查後，醫師研判可能感染Oz病毒的案例，所以並非感染Oz病毒就會致死。厚勞省將針對Oz病毒的特徵、症狀等持續調查、研究。

醫師目前不清楚這名婦女感染Oz病毒的途徑，研判可能是被體內帶有Oz病毒的蜱蟲咬到才感染Oz病毒。

厚勞省呼籲民眾，草叢是很多蜱蟲生息的場所，到草叢等地，最好穿長袖、長褲，以避免遭到蜱蟲咬到。

報導說，以蜱蟲為媒介的Oz病毒案例是專家於2018年在日本愛媛縣從龜形花蜱檢查到的，創全球首例。龜形花蜱廣為分布在關東地區以西地區，至今調查野生動物的結果，在千葉縣、岐阜縣、三重縣、和歌山縣、山口縣、大分縣等地，從日本獼猴、日本野豬、日本鹿（梅花鹿）身上曾檢查出顯示感染過Oz病毒的抗體。

如果感染Oz病毒，目前尚無有效治療藥物，若出現症狀，只能進行對症療法。

日本國立感染症研究所表示，目前日本約有50種蜱蟲。過去曾有因蜱蟲當媒介而罹患傳染症的案例，其中因罹患發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）者去年一年有116人，其中有12人死亡。

人如果感染SFTS，會出現發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等症狀。如果是重症，可能因出血不止而死亡，致死率從10%升高至30%。

有醫學 報告顯示，曾有飼主因被罹患SFTS的狗而感染此症的案例。此外，有幾個案例是飼主被貓咬到，或是診療貓的獸醫等感染SFTS。