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有毒兒童止咳糖漿恐有未爆彈 WHO透露與另6國調查中

中央社倫敦16日綜合外電報導
世界衛生組織表示有毒止咳糖漿持續在全球構成威脅，並稱目前正和另外6國合作追蹤這些恐害命的兒童止咳糖漿。美聯社
世界衛生組織表示有毒止咳糖漿持續在全球構成威脅，並稱目前正和另外6國合作追蹤這些恐害命的兒童止咳糖漿。美聯社

路透社獨家報導，世界衛生組織（WHO）表示有毒止咳糖漿持續在全球構成威脅，並稱目前正和另外6國合作追蹤這些恐害命的兒童止咳糖漿。

由於調查仍在進行當中，主責違規及偽劣藥物的WHO團隊負責人古瓦納（Rutendo Kuwana）拒絕透露正在和WHO合作調查的是哪6個國家。

去年全球3大洲有超過300名嬰幼兒的死因與這些藥物有關，WHO隨後點名9個可能販售被汙染糖漿的國家或地區。

他警告，未來數年內可能仍會發現受汙染的藥物，因為摻偽的桶裝必要原料可能還留在倉庫裡。止咳糖漿和其原料丙二醇（propylene glycol）的保存期限都在2年左右。

古瓦納說：「這是一個持續存在的風險。」

數名製藥專家告訴路透社，不法分子有時會以有毒且價格更低廉的乙二醇（ethylene glycol）和二甘醇（diethylene glycol）取代合法原料丙二醇（propylene glycol）。

這些不法的替代品通常於製作煞車油等不適合人類食用的產品。

古瓦納說，據WHO初步推測在2021年丙二醇價格飆升時，一個或多個供應商將更廉價的有毒液體混入合法化學品裡。他並未說明是哪裡的供應商，只說由於供應鏈模糊不清，要查明的難度很高。

WHO 供應鏈

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