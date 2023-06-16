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日本參院通過LGBT理解法案 不分性取向給予尊重

中央社東京16日綜合外電報導
根據民調，日本民眾普遍支持同性婚姻，許多地方政府也設立了同性伴侶登記制度。(路透)
根據民調，日本民眾普遍支持同性婚姻，許多地方政府也設立了同性伴侶登記制度。(路透)

日本參議院全體會議今天表決通過「LGBT理解增進法案」，基本理念是無論性取向為何，都應給予人權上的尊重，不應有不公平歧視

路透報導，日本是七大工業國集團（G7）當中唯一沒有法律保障同性配偶關係的國家，原本希望在上個月主辦G7峰會前通過法案。然而，此法案爭議不斷，僅來得及在G7峰會召開前一天的5月18日送交國會審議。

最初草案規定「不能容忍」基於性取向和性別認同的歧視，但被修改為「不應有不公平的歧視」，批評者認為這可能會默許某種形式的歧視。

儘管法案的措辭已被修飾弱化，但首相岸田文雄所屬自民黨的部分議員依舊不理會黨的指示，他們選擇杯葛法案，在13日眾議院表決與今天參議院表決前退席。

前參院議長山東昭子退席後告訴記者，「曾有男性偽裝成女性進入女廁的犯罪事件」，「如果這項法案通過，且這種趨勢變成常態，將會造成非常嚴重的問題」。

日本受到其他G7國家的壓力，尤其是美國施壓，要求允許同性婚合法。

商界領袖表示，他們憂心日本沒有更強的多元性，包括LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別人士）代表性，可能無法在國際上保持競爭力，尤其是東京還試圖提升為全球金融中心的地位。

全國銀行協會會長、瑞穗銀行行長加藤勝彥本週在記者會上表示，「金融機構為了持續性成長，必須要打造一個環境讓具有多樣化背景與價值觀的成員能夠活躍表現」。

根據民調，日本民眾普遍支持同性婚姻，許多地方政府也設立了同性伴侶登記制度。

日本 歧視 G7

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