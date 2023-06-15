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旅日注意…華人常戴的這種飾品遭嚴查 「最好別帶」

聯合新聞網／ 即時報導
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）

疫情解封後，越來越多民眾安排出國旅遊。但近日，有韓國旅客在到日本時因為不小心攜帶了「金項鍊」遭查，原因是日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施，韓國外交部也建議，「民眾在入境日本時不要配戴金項鍊等昂貴的黃金物品」以免受罰。

根據韓國「朝鮮日報」報導，一名網友上個月31日去了札幌，雖然有透過Visit Japan app申報了自己有戴金項鍊，但到日本通過海關時，被海關帶到了一個小房間，還進行全身檢查，包包裡的物品也全被翻出來檢查，海關甚至跟著他到了洗手間，網友表示「感覺很糟糕，好像把我當成犯人一樣」，海關告訴他，因為戴了黃金製品，必須支付稅金，他最後決定支付保管手續費，把金項鍊寄放在機場

今年3月時，也有另一位前往熊本的韓國人，她沒有申報平時佩戴的金項鍊，結果被依違反日本「關稅法」的罪名居留調查了7小時，她當時佩戴的金項鍊約用75公克純金製成，價值為 600 萬韓元(約合4700美元)。

根據韓國外交部公告，日本海關當局正在嚴格檢查帶入的黃金或是黃金製品，加強對貴金屬走私的反制措施，日本要求攜帶的黃金或是黃金製品，無論黃金的純度、重量、用途為何，都必須要進行申報，特別如果金額超過185萬韓元(約合1400美元)，還須另行向海關提交相關文件，未經申報攜帶的戒指、手環、項鍊等黃金製品入境時，可能會受罰且遭沒收。

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