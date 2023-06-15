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瑞典通膨太高 起因竟是碧昂絲演唱會？

編譯林聰毅／綜合外電
流行樂女帝碧昂絲（Beyoncé）在瑞典的兩場巡演門票，均被搶購一空。(路透)
流行樂女帝碧昂絲（Beyoncé）在瑞典的兩場巡演門票，均被搶購一空。(路透)

為物價居高不下尋找代罪羔羊的瑞典央行官員，現在有了一個新目標：流行樂女帝碧昂絲（Beyoncé）。

丹斯克銀行（Danske Bank）的經濟學家認為，這位歌手5月在斯德哥爾摩展開世界巡演，導致當地旅館、酒店住房價格飆升，意味著瑞典的通膨超過預期。

上個月，來自世界各地的歌迷湧入這座瑞典首都，參加碧昂絲的Renaissance巡演的兩場開場演唱會，不僅門票被搶購一空，傳聞證據也顯示，每晚前來朝聖的46,000人中，有許多人必須住在遠離瑞典首都的地方，而且價格高昂。

瑞典統計局14日表示，5月不計能源價格變動的年度核心通膨率為8.2%，僅比4 月小降了0.2個百分點，也比經濟學家和央行官員預期的降幅小。經濟學家普遍預期瑞典5月核心通膨率為7.8%，瑞典央行的預測為8.1%。

大型體育賽事通常會扭曲經濟統計數據，但經濟學家表示，單一事件很少會出現這種情況。

丹斯克銀行駐瑞典首席經濟學家葛拉恩（Michael Grahn）說：「碧昂絲要為物價本月額外增加的漲幅負責。就單一事件來說，這實在相當驚人，前所未見。」他估計，這位美國流行樂女歌手使瑞典5月的通膨率增加了0.2個百分點。

瑞典統計局表示，餐廳和旅館為瑞典5月的通膨率增加了0.3個百分點，而娛樂和文化貢獻了0.2個百分點。

經濟學家表示，他們預計這種影響將在本月消退。但瑞典銀行（Swedbank）預測主管華爾斯壯（Andreas Wallström）等人擔心，瑞典的下一場大型音樂會—6 月底在哥特堡（Gothenburg）舉行的布魯斯史普林斯汀 （Bruce Springsteen）的三晚演出——可能會產生類似效應。

碧昂絲以Halo、Crazy in Love以及Bills, Bills, Bills等熱門歌曲而聞名—而她七年來首次巡迴演出，在歐洲引發了龐大的門票需求。美國的巡演將從7月中旬開始。

在美國的一些網站上，充斥著美國民眾利用瑞典克朗貶值和比國內便宜很多的票價，前往瑞典聽演唱會的故事。

斯德哥爾摩演唱會的門票售價每張在650至1,495瑞典克朗（60至140美元）之間。碧昂絲在美國賭城拉斯維加斯的演出，Ticketmaster的標準票價從91美元到 689美元不等。 在美國其他城市，轉售門票的售價是這些金額的好幾倍。

瑞典央行是最後一批開始升息的西方央行之一，目前該國的基準利率為3.5%，葛拉恩等多數經濟學家預計今年還會升息兩次，以便將總體通膨率降至2%的目標。

瑞典 碧昂絲 央行

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