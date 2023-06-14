男子假死辦葬禮 搭直升機現身 為教親戚一堂「人生課」

比利時TikTok用戶貝爾頓假裝自己過世，並在「葬禮」當天搭乘直升機現身，為自己的大家族上一堂關於保持聯繫的人生課。(取材自YouTube)

泰晤士報13日報導，比利時一位TikTok 用戶假裝自己過世。這樣一來，他就可以拍攝自己搭乘直升機在葬禮上現身，讓他的大家族上一堂關於保持聯繫的「人生課」。

這位TikTok用戶是45歲的貝爾頓（David Baerten），社群媒體 上的網名叫「Ragnar le Fou」，也是擁有將近16.2萬名跟隨者的「Tiktokeur」。他向妻兒吐露了自己構思的詭計，他們則幫忙付諸實施，在上周末於列日市（Liège）附近舉行的「葬禮」達到高潮。

貝爾頓一名女兒先幫忙上網發布了關於父親「過世」的哀悼訊息，「爸爸安息吧，我永遠不會停止想著你。生命為什麼如此不公平？為什麼是你？你將要當爺爺了，你仍有大好人生在等著你。我愛你！我們愛你！我們永遠不會忘記你」。

根據網路流傳影像，就在親朋好友為了他的「葬禮」齊聚一堂時，貝爾頓帶著攝影 團隊搭直升機現身，喊道「敬你們大家，歡迎來到我的葬禮！」，隨後逐一跟走上前的流淚親人相擁，其他前來弔唁的人則抱怨一切都是場「玩笑」。

不過，這個「可憐」的惡作劇在TikTok或其他社群媒體網站都不受到歡迎，迫使貝爾頓為自己辯解，「我在我家人看到的事情經常傷到我，我從來沒有接到邀請參加任何活動，沒人來看我，我們都漸漸產生隔閡了，我覺得不受賞識，這就是我為什麼想給他們上一堂人生課，讓他們知道，你不應該坐等有人過世，才去跟他們見面」。

貝爾頓尚未公開完整的葬禮影像，又稱雖然「我的家人只有一半來葬禮」，但其他親戚現在已經聯繫上了，「這證明了誰真的關心我，那些沒有來的人確實聯絡我要見面了，所以從某種方面來說，我確實贏了」。