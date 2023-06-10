BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

英國廣播公司（BBC）國際頻道調查小組「BBC之眼」以臥底方式，經逾一年調查，揭露通過性暴力牟利的幕後黑手：一名搖滾樂手、一個社會學畢業生和他們的「領袖」。

BBC中文網報導，BBC國際頻道調查小組在販賣「癡漢」猥褻短片的網站上，鎖定一個屢屢出現的名字「齊叔」，透過註冊PayPal帳號的郵箱追查到叫做Noctis Zang（臧新宇）的30歲中國音樂人，由臥底記者以音樂經紀人身分接觸到對方，以及曾在日本 學習社會學的團隊另一成員Lupus Fu（傅垚），而且最終釣出了「齊叔」。

（影音來源：BBC News 中文）

根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分的片子拍攝於中國。

調查團隊先接觸到臧新宇和傅垚。他們透露，有3個「癡漢」網站的幕後主謀是一個化名為「貓咪」、身在東京的中國人。據他們所說，「貓咪」性格古怪，多疑偏執。多次約見遭拒後，臥底記者於農曆新年除夕夜終於在東京一家卡拉OK俱樂部見到「貓咪」。

根據報導，自稱現年27歲的「貓咪」是個身材瘦削、戴著半包邊眼鏡的年輕人。

「我們營業額大概每天5000到10000人民幣（約701美元至1403美元）左右，」「貓咪」自豪地說，還在手機上展示交易明細。「數額很穩定的。」

「貓咪」向臥底記者承認說：「我是齊叔。」但他同時透露「齊叔」不僅僅是一個人。

「貓咪」管理一個15人團隊，其中10人在中國製作打著「齊叔」名號的影片。每個月，「貓咪」從他們那裡收到30到100部影片。

這些影片隨即在3個「癡漢」網站上出售，「貓咪」承認他是那些網站的所有者。網站有超過10000名付費會員，其中大部分是中國男性。

報導指出，聊起生意時，「貓咪」有如在談一家嶄露頭角的新創企業，形容他的團隊「很熱血」、「敢去闖」，甚至還輕描淡寫地說，他正在訓練其他人如何在公共場所實施性侵 犯並拍攝影片。

臥底記者向「貓咪」表達，他的公司計畫在日本投資 色情片網站，詢問投資資金該轉帳到哪裡時，「貓咪」從錢包裡掏出他的銀行卡並且遞給對方，卡上有他的真實姓名「湯卓然」（Tang Zhuoran，音譯）。

BBC國際頻道調查小組後來找到了「貓咪」在東京的住址，當面向他提出指控。

報導提到：「當我們靠近他時，他沒有回答我們的詢問，還試圖把臉遮起來，往別的方向走去。接著，他突然發作，開始攻擊攝影機和BBC團隊。」

BBC團隊隔天在機場又看見了「貓咪」，他離開了日本。

此外，Noctis和Lupus也承認，他們曾為這些網站擔任管理員。

他們大談網站的商業模式。「中國是性最壓抑的地方，」Noctis說，「有的男的就心理很變態，就想看這幫女的被⋯」 Lupus接話說：「被搞。」

根據報導，「齊叔」的推特帳號依然活躍，還在公開推廣性侵影片。推特沒有回應BBC的置評請求，只自動回覆一個大便的表情符號。

BBC團隊也向臧新宇傅垚提出指控，但未獲回應。