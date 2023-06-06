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哈利與梅根偷生雙胞胎？亞契與這個男孩長相激似

記者蘇詠智／即時報導
奧古斯特（左）被網友認為和表哥亞契長得超像，有如雙胞胎。(取材自IG)
奧古斯特（左）被網友認為和表哥亞契長得超像，有如雙胞胎。(取材自IG)

英國哈利王子與妻子梅根，由於和皇室關係還陷在低點，連帶讓他們的一兒一女亞契、莉莉，至今感受不太到來自祖國親人的溫暖，這兩天莉莉歡度兩歲生日，皇室居然沒有任何人公開祝她生日快樂，英媒體不免又是對哈利與梅根一陣冷嘲熱諷，認為他們的小孩也被他們連累。

其實亞契出生時還未離開英國，當時還健在的伊莉莎白二世女王與今日貴為英王的查理，都曾經探望也抱過他，而莉莉比較吃虧，現在就已經跟皇室那邊沒什麼往來，連堂兄姊們都沒見過，自然談不上有任何感情。

有趣的是，網友竟然從一張照片上看到長相激似亞契的皇室男孩，直呼亞契跟他活像雙胞胎兄弟，原來這孩子正是哈利堂妹尤琴妮的長子奧古斯特。

尤琴妮是查爾斯弟弟安德魯的幼女，也是哈利的堂妹，從小跟哈利就很接近，直到現在，哈利幾乎跟一堆皇室親戚都鬧僵，與尤琴妮和她姊姊碧翠絲的感情仍然不差。

這對堂兄妹果然連遺傳基因都很近，尤琴妮近日發布奧古斯特探望出生沒多久的小弟的照片，被網友驚呼模樣與亞契好像，兩個小男生可以去當雙胞胎，有人回應，堂兄弟或表兄弟之間長得像，並不是很特殊的狀況，一般民眾家庭也很常見，還有人大讚：「溫莎家族（英皇室）的遺傳基因確實很強大。」

哈利 梅根

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