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印度列車相撞逾200死 倖存者：我活著但身邊人死了

中央社印度布班尼斯瓦3日綜合外電報導
印度東部奧里薩省（Odisha）發生3列火車相撞的重大交通事故，罹難人數持續攀升，救援人員忙於搜尋生還者。歐新社
印度東部奧里薩省（Odisha）發生3列火車相撞的重大交通事故，罹難人數持續攀升，救援人員忙於搜尋生還者。歐新社

印度東部奧里薩省（Odisha）發生3列火車相撞的重大交通事故，罹難人數持續攀升，救援人員忙於搜尋生還者，一名脫困倖存者說：「我活著，但身邊很多人都死了。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，政府官員表示，從夏利瑪（Shalimar）開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快線」（Coromandel Express）客運列車在巴拉索爾（Balasore）地區出軌，撞上一列靜止的貨運列車，多節車廂翻覆到對向軌道。

隨後，另一列從耶萬布爾（Yesvantpur）開往豪拉（Howrah）的「豪拉特快線」（Howrah Superfast Express）撞上了翻覆的車廂。

這起列車事故是印度20多年來最慘重鐵路事故，鐵路公司人員今天表示，目前為止，至少261人死於這場事故。

法新社、英國獨立電視台（ITV）報導，現場影像可看到事故車廂支離破碎，到處血跡斑斑。多節車廂翻覆，救援人員忙於尋找困在車廂內的倖存者，許多被拉出的罹難者遺體用白色床單罩住後擺放在鐵軌旁。

BBC採訪到「科羅曼德快線」列車上一名倖存的乘客潘迪（Mukesh Pandey），他回想事發當時情景：「我在列車上感覺到輕微的晃動，列車就脫軌了。接著傳來一聲巨響，車廂就翻覆了。我受困車內半小時後被當地人救了出來。」

潘迪說：「我們所有的物品都散落在外，我無法找到任何東西。脫困後我坐在地上。我們村的4名乘客都還活著，但有很多人受傷或失蹤。」

「我所乘坐的車廂內很多人罹難，而那些受重傷的人被送到了醫院。」

現場目擊的當地村民拉斯（Girija Shankar Rath）告訴BBC當時的情況，「場面非常混亂，人們四處奔逃。我靠近軌道，所以決定跑到事故現場，拉出一些受困乘客。我們救出許多倖存者，還找到一些遺體」。

另一位村民畢斯瓦（Tutu Biswas）說：「我抵達現場時，看到許多人受傷，也有許多人罹難。我見到一個小孩正在哭，我想他的父母可能已經過世。這名小孩後來也沒撐過去。」

畢斯瓦還說：「很多人跟我要水。我盡可能提供他們水。我們村裡很多人來這裡，盡可能提供協助。這真是太可怕了。」

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