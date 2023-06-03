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日本新幹線因颱風暴雨停駛 乘客苦等16小時睡車廂過夜

記者雷光涵／即時報導
瑪娃颱風登陸日本，新幹線停駛，乘客在名古屋站苦等。（新華社）
瑪娃颱風登陸日本，新幹線停駛，乘客在名古屋站苦等。（新華社）

瑪娃（Mawar）颱風為日本帶來狂風暴雨，東海道新幹線東京與新大阪的區間一度停駛，導致當地時間2日下午「Nozomi231號」中途停駛，許多乘客在車廂待了16個小時，直到3日上午才發車。

Nozomi231號是昨下午2時從東京出發前往新大阪，受持續大雨影響，50分鐘後車輛停在新富士車站附近的軌道上，廣播告知車輛再開要一段時間。

近五個小時後，廣播宣布全線停駛，目前沒有明天的運行計畫，乘客炸鍋。半小時後，新幹線車輛緩緩前進，駛入新富士站月台停車，放乘客下車。

原本該高興可以脫離密閉空間，此時廣播卻說，「車站附近飯店已客滿，步行10分鐘可達最近的超商」，許多乘客聽到快崩潰。大家擠在剪票口，不知所措。乘客憤怒地說，根本不知道能否在車內過夜，有聽說列車會回送進廠，是要大家露宿嗎。

乘務員隨後發放毛毯，有的人在車裡睡覺，有人往車站的休息室。部分廁所因用水不足，已經無法使用。第二天清晨5時，車內終於再響起廣播，表示待大雨警戒解除，會再發車。今天上午7時，列車終於再開，乘客枯等16個小時。

超商 暴雨 風暴

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