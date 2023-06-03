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印度3火車相撞已288死、近千傷 目擊者：忘不了滿地斷肢

編譯徐榆涵／即時報導
印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外。(Getty Images)
印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外。(Getty Images)

美東時間3日00:29

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少288人死亡、超過900人受傷，死傷人數預計再上攀。

外媒報導，意外發生在當地時間2日晚間7時許，從加爾各答到清奈的科羅曼德特快列車（Coromandel Express）出軌，與另一輛從邦加羅爾前往霍拉的霍拉特快列車（Howrah Superfast Express）對撞，官員指出，停在現場的一輛貨運列車也遭到波及，但未提供進一步細節。

奧里薩邦消防局局長薩朗吉（Sudhanshu Sarangi）表示，死亡人數達288人。

印度奧里薩省高階官員耶拿（Pradeep Jena）稍早發推文說，超過200輛救護車已被派往現場，並動員超過100名醫師，預計罹難人數還會增加。

有自稱當時搭乘科羅曼德特快車的網友達斯（Anubhav Das）發推文說，很慶幸能逃過一劫，這可能是他看過最重大的火車意外，他並說自己不想誇大事故，但他聲稱「親眼目睹了200至250多人死亡，許多家庭被撞得支離破碎，失去四肢的屍體和遭到血洗的鐵軌，是我永遠忘不了的景象。」

目前已知至少288人死亡、超過900人受傷，死傷人數預計再上攀。圖為多名罹難者被...
目前已知至少288人死亡、超過900人受傷，死傷人數預計再上攀。圖為多名罹難者被蓋上白布。(歐新社)

美東時間22:27

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少233人死亡、超過900人受傷，死傷人數預計會持續增加。

據報導，意外發生在當地時間2日晚間7時許，從加爾各答到清奈的科羅曼德特快列車（Coromandel Express）出軌，與另一輛從邦加羅爾前往霍拉的霍拉特快列車（Howrah Superfast Express）對撞，官員指出，停在現場的一輛貨運列車也遭到波及，但未提供進一步細節。

印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出...
印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷。(美聯社)

印度奧里薩省高階官員耶拿（Pradeep Jena）發推文說，截至目前已找到233具屍體，超過200輛救護車已被派往現場，並動員超過100名醫師，預計罹難人數還會增加。

耶拿指出，詳細事故原因尚待調查，強調目前重點是正在進行的救援行動。

根據現場畫面，救援人員試圖在受損的火車車廂中尋找倖存者。還有影片顯示，軌道上堆疊著扭曲的車廂，還有乘客爬上車廂或是倒臥鐵軌旁等待救援。

印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出...
印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷。(美聯社)

BBC報導，這是印度本世紀最嚴重的火車事故。印度至今最嚴重的火車事故發生在1981年，當時在比哈爾邦的一場颶風中，一列過度擁擠的客運列車被強風吹離軌道並墜入河中，造成至少800人死亡。

美東時間20:15

印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，當地官員指出，目前已知至少207人死亡、超過900人受傷，死傷人數預計會持續增加。

衛報報導，意外發生在當地時間2日晚間7時，從邦加羅爾前往霍拉的霍拉特快列車（Howrah Superfast Express），與從加爾各答到清奈的科羅曼德特快列車（Coromandel Express）相撞。

印度奧里薩省高階官員耶拿（Pradeep Jena）發推文說，預計死亡人數還會增加。奧里薩邦消防局局長薩朗吉（Sudhanshu Sarangi）向路透表示，截至目前，已找到207具屍體。

一名倖存者向當地電視台描述，事故發生時他在睡覺，醒來時發現自己被困在大約十幾名乘客的下面，然後才從車廂裡爬出來，只有脖子和手臂受傷。

耶拿在奧里薩邦辦公室的發言人潘達（SK Panda）稱「這是一起重大事故」，預計救援工作至少會持續到明天早上，並讓周遭的所有大型政府和私立醫院就緒，以滿足傷患需求。並補充說，已派出75輛救護車趕往現場，還部屬多輛公車，將受傷乘客和倖存者載離現場。

印度總理莫迪稍早在推特上發文，稱救援行動已展開，會提供受害者們一切可能協助。

印度 推特

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