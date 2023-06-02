聯合國：緬甸走私冰毒改走海路 增產K他命拓展生意

聯合國（UN）今天表示，亞洲的毒販愈來愈常利用海路將俗稱「冰毒」的甲基安非他命從緬甸 走私出去，並為拓展生意，增加了K他命的產量。

聯合國毒品 暨犯罪辦公室（UNODC）在年度報告中指出，為了躲過中國、泰國 陸路上愈來愈嚴密的查緝，緬甸毒品生產中心、位於東北部的撣邦（Shan State）正改用船隻走私冰毒。

緬甸、寮國和泰國的邊境地帶，長期以來一直是非法毒品，尤其是俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine）和鴉片生產、販運的溫床。

由於中國西南部的雲南省，以及泰國與緬甸邊境的緝毒巡邏增加，毒品走私改走海路，中國和泰國當局2022年查獲冰毒的數量減少。

報告指出，大量由緬甸製造的冰毒，被送往孟加拉和印度。

健康方面的專家表示，使用這種毒品，會讓人變得偏激、產生幻覺，並出現暴力行為，戒斷期間可能出現精神疾病症狀。

東亞及東南亞一帶警方在2022年查獲近151公噸冰毒，少於2021年創紀錄的172公噸。冰毒2022年在整個地區的批發價，以及在街頭販售的價格都有所下滑，或是維持平盤。

聯合國的報告中提到說：「當地最有力的走私網絡仍能運作，並且很自信他們無法被阻止。」

研究人員指出，有證據顯示，毒販正試圖將產品多元化。當局2022年查獲27.4公噸K他命（Ketamine），比2021年增加了167%。