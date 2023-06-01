約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王室今天舉行王儲婚禮，除了美國第一夫人及多名歐亞王室成員出席，英國王儲威廉 王子夫婦也是意外嘉賓。新娘有沙烏地阿拉伯 王室血統，可助強化約旦與沙烏地關係。

美聯社報導，28歲的約旦王儲胡笙王子（Prince Hussein）迎娶29歲的沙烏地阿拉伯建築師艾塞夫（Rajwa Alseif），這場婚禮凸顯阿拉伯國家約旦延續珍貴的長期局勢穩定，也是約旦王室向更廣大國際社會介紹這位繼承人的機會。

威廉王子（Prince William）與妻子凱特 （Kate）前來參加約旦王儲婚禮的消息一直對外保密，直到在皇宮舉行的儀式開始前幾小時，約旦國家媒體才證實兩人出席。

英國威廉王子(右)與凱特王妃出席約旦王儲婚禮。(Getty Images)

這場婚禮不僅強化約旦王室的接班秩序，也讓近年曾因內鬥而受傷的王室形象刷新，甚至還可能有助缺乏天然資源的約旦與富藏石油的鄰國沙烏地阿拉伯建立戰略關係。

婚禮的賓客和觀光客今天上午陸續進入位於約旦首都安曼（Amman）的四季飯店（Four Seasons Hotel）豪華大理石大廳。新娘的阿姨蘇代瑞（Noura Al Sudairi）表示：「我們全都感到十分興奮，...這對我們家族當然是一件美好的事，對約旦和沙烏地阿拉伯的關係也是。」

約旦1100萬人民近幾年看著胡笙王子聲望攀升，他愈來愈常陪伴父王阿布杜拉二世（Abdullah II）出席公開活動。胡笙畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），也曾經從軍，並曾在聯合國（UN）大會上發言而獲得一定國際知名度。

胡笙王子(右)近年聲望攀升。(Getty Images)

專家指出，胡笙結婚是他跨入生涯下個階段的重大門檻。政治分析家薩拜萊（Amer Sabaileh）表示：「這不只是一場婚禮，也是向世人介紹約旦未來的國王。誰是王儲的問題已經塵埃落定。」