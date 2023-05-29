樹懶「連掛樹都嫌麻煩」 頭枕手躺平大爆睡
樹懶是行動緩慢、給人慵懶形象的動物，但有遊客捕捉到一隻樹懶竟然連掛上樹都懶了，直接躺在棲架下休息，超萌懶樣讓網友笑翻。
一名推特網友日前到沖繩的DMM Kariyushi水族館參觀，意外看到一隻樹懶沒有掛在樹上，而是直接側躺在棲架下睡覺，頭部還枕在手上，姿勢看起來相當慵懶愜意。飼育員無奈表示「似乎是連掛上樹都嫌麻煩了」。
ん？！ナマケモノ— フロースター (@flowstarsilver) March 24, 2023
想像してたんと違う😳
飼育員
『ぶら下がるのめんどくさいみたいです』
🤣 pic.twitter.com/hNOLmZrSnz
這篇貼文吸引超過9萬人按讚，網友表示：「好像看到休假日的自己」、「也太chill了」、「沒有天敵就這麼囂張嗎」、「這隻寶可夢感覺可以抓」、「好想幫牠蓋被子」、「懶惰的極致」。
一名網友在推文分享，他去年也在該水族館看到這隻樹懶，同樣是躺在棲架下方縮成一團呼呼大睡，看來懶得掛樹是這隻樹懶的習性。
FF外から失礼します。— みや (@miyazawamyao) March 25, 2023
もしかして沖縄のDMM水族館ではないですか？
私が昨年行った際もこんな感じで可愛らしく寝てました(笑) pic.twitter.com/fKFMSIUmT1
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