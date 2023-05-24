菲律賓電網公司中國國企擁4成股份 引國安疑慮

中國國旗。Image by David Yu from Pixabay

中國國家電網公司持有菲律賓國家電網公司4成股份，近來引發菲國參議員 疑慮，認為存在國安風險。菲國總統府表示，若有必要，將收回對菲律賓國家電網公司的控制權。

菲律賓星報（Philippine Star）和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓國營的國家輸電公司（TransCo）於2003年3月1日到2009年1月15日間營運菲律賓全國輸電系統，但之後將系統管理和營運移交給菲律賓國家電網公司（NGCP）。

中國國家電網公司持有菲律賓國家電網公司4成股份，其餘6成股份由華人富商施俊龍（Henry Sy Jr.）和許文哲（Robert Coyiuto Jr.）的投資 集團Synergy Grid and Development Philippines所持有。但菲律賓全國輸電資產所有權仍歸國家輸電公司所有。

菲律賓參議員杜爾弗（Raffy Tulfo）近日表示，由於菲律賓和中國在南海存在領土紛爭，中國持有菲律賓國家電網公司4成股份「構成嚴重的國家安全威脅」。

杜爾弗說，他已向總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）提出建言，希望將全國輸電系統經營權歸還給國家輸電公司，NGCP未來只能進行輸電系統維護工作。

另外，杜爾弗昨天在參議院質詢時，詢問菲律賓國家電網公司股利配發狀況。NGCP表示，在2014、2015、2017和2019年，大部分淨收入都支付給股東。

NGCP表示，2019年淨收入為203億披索（約3.6億美元），其中約74%用於分紅；2017年淨收入為206億披索，約92%用於分紅；2015年淨入為225億披索，約93%用於分紅。

至於2014年，NGCP淨收入僅220億披索，但配發股息金額達240億披索。

杜爾弗表示，全國供電系統應是非營利性質，但菲律賓國家電網公司將大部分收入支付給股東，而非投資於供電系統上，「只有在菲律賓，輸電是營利性質」。

他質疑，菲律賓國家電網公司優先考慮營收 ，而不是安裝合適的供電線路來改善服務。

針對中國國營企業持有菲律賓國家電網公司4成股份，菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕同意杜爾弗建議，將通盤調查菲律賓國家電網公司或舉行聽證會以了解實際狀況。若有必要，馬尼拉當局將收回對NGCP控制權。