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烏克蘭逆襲？俄民兵跨境入侵俄城鎮 還用美製裝甲車

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯邊境地區近日遭兩個力挺烏克蘭的俄羅斯民兵組織襲擊。(路透)
俄羅斯邊境地區近日遭兩個力挺烏克蘭的俄羅斯民兵組織襲擊。(路透)

反普亭的俄羅斯民兵部隊22日起從烏克蘭蘇米州（Sumy）出發，跨境打擊別爾哥羅德州（Belgorod），23日聲稱解放了一個村莊。雖然基輔否認直接參與這次襲擊，但有烏軍官員承認與民兵部隊合作，他們甚至還擁有美製裝甲車，但未透露獲取方式。

金融時報報導，「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）頭目尼基丁（Denis Nikitin）表示，他襲擊別爾哥羅德地區的戰士擁有美製的軍用車輛。他說，其中包括至少兩輛M1224 MaxxPro裝甲車和幾輛悍馬車，但拒絕透露獲取方式。

金融時報分析了影片和照片後發現，突襲行動中，部分美製車輛的影像是在俄羅斯一側所拍攝。俄羅斯國防部拍攝畫面分別顯示，美製戰術車輛被槍擊損壞，顯然已被遺棄。

為協助烏克蘭抵抗俄羅斯全面入侵，美國提供烏克蘭370億美元的軍事援助，烏克蘭也從美方收到同款的軍用車。

美國官員一再強調，他們不鼓勵或允許烏克蘭軍隊或其盟友使用美國設備在俄羅斯境內發動攻擊。一名美國官員說，「我們對此類報導的真實性持懷疑態度，並與我們的烏克蘭夥伴保持密切聯繫。」

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，由烏克蘭決定如何展開軍事行動，但美國反對在俄羅斯領土發動襲擊。強調已向烏克蘭人明確表示，「我們不會允許或鼓勵在烏克蘭境外發動襲擊」。

烏克蘭 俄羅斯 國務院

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