西班牙東部發現新品種肉食恐龍骨骼 頭部貌似鱷魚

於西班牙新發現的肉食性恐龍示意圖，生存於白堊紀。(路透)

又有新品種恐龍 骨骼出土，一群科學家18日表示，在西班牙東部城鎮辛克托雷斯（Cinctorres），發現了白堊紀時期留下的部分恐龍骨骼。此種恐龍約生存於距今1.26億至1.27億年前，而且先前尚未曾被世人所知，這項突破有助學者進一步了解當時的恐龍族群。

路透報導，新發現的恐龍定名為「Protathlitis cinctorrensis」，意即「來自辛克托雷斯的冠軍」，命名由來取自2021年奪下歐洲足總歐洲聯賽（Europa League）冠軍的鄰近城市比雅瑞爾（Villarreal）。此類恐龍頭部扁長、近似鱷魚，且有彎曲、鋸齒狀的牙齒可撕裂獵物。

新發現的恐龍身長約10至11公尺，體重約2公噸，屬於「棘龍」的類別，以雙足行走。「棘龍」一類則又屬於「獸腳亞目」（theropods）。領導研究的古生物學家桑托斯-庫貝多（Andres Santos-Cubedo）表示，新發現的恐龍可能習慣在海岸周邊陸地狩獵，少數時候會捕魚為食。

棘龍種類的恐龍分布於歐洲、非洲、亞洲和南美洲，時間落在恐龍時代晚期的白堊紀。由於該類恐龍化石相對稀少，科學家仍在努力探索牠們的早期歷史，以及牠們如何散布到世界各地。科學家表示，這次發現支持了一項觀點，即棘龍的其中兩支族群曾棲息歐洲西部，後移動到非、亞洲開枝散葉。